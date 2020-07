G2 Esports begint de hervatting van de LEC slecht

De LEC is weer hervat na een week rust. Een aantal teams hebben dankbaar gebruik gemaakt van de vakantieweek en lijken sterker voor de dag te komen dan ervoor. Maar ook zien we een aantal teams het nog steeds moeilijk hebben in de summer split. G2 Esports is daar één van. Fnatic en Origen daarentegen wisten wel gebruik te maken van het vakantieweekje.

G2 Esports lijkt het nog steeds lastig te hebben in de LEC. Afgelopen weekend werd er zelfs niet gewonnen door de spring split champions. Zowel Origen als MAD Lions kwamen beter voor de dag en versloegen G2 Esports. Origen begon het weekend met een nieuwe support. Destiny werd vervangen door Jactroll en dat pakte voor het team gelijk goed uit. Zowel Misfits Gaming als G2 Esports werden verslagen. Fnatic is ook nog niet helemaal zijn oude zelf. In de twee games van Fnatic zagen we een twijfelachtig optreden van het team. Misfits Gaming stond tijd lang voor op Fnatic maar gooide de game weg. Ook Team Vitality gaf aardig wat weerstand aan Fnatic maar Fnatic wist de game uiteindelijk te winnen.

MAD Lions en Rogue deden exact hetzelfde als wat ze voor de week rust deden. Beide teams wisten weer twee winsten te boeken in de LEC. Zij delen wederom de eerste plek met negen gewonnen games en twee verloren games. SK Gaming wist afgelopen weekend ook tweemaal een winst te boeken. Hiermee staan ze nu gedeeld derde met Origen en Fnatic. Helaas voor de fans van Schalke 04 wist het team weer geen game te winnen. Schalke 04 lijkt af te gaan op de slechtste split in hun bestaan.

Uitslagen LEC speelweek 5