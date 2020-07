Shin Migami Tensei onderweg naar Nintendo Switch

Tijdens de Nintendo Direct Mini van 20 juli 2020 heeft Atlus twee aankondigingen de deur uit gedaan. Shin Megami Tensei III krijgt een remaster voor Nintendo Switch. Daarnaast is er een nieuwe trailer voor Shin Megami Tensei V. Beide titels verschijnen volgend jaar.

De trailer van Shin Megami Tensei V meldt het uitdrukkelijk: Een gelijktijdige wereldwijde release in 2021 voor Nintendo Switch.

Waarschijnlijk iets eerder dan het vijfde deel is het tijd om nogmaals de wereld van het derde deel te ontdekken in een HD jasje. In het voorjaar verschijnt er namelijk een remaster van Shin Megami Tensei II.

Buiten de trailers is er geen informatie vrijgegeven over beide titels. Helaas ook nóg geen Persona 5 Scramble, maar we komen nu wel heel erg dicht in de buurt!

Direct Mini

Heb jij de Nintendo Direct Mini bekeken? Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer krijgt maar liefst 3 DLC pakketten. De eerste is later vandaag al verkrijgbaar. De eerste DLC pack wordt aangeboden voor €5,99. Je kunt ook alvast de Season Pass kapen voor €14,99 waarmee je op release direct toegang krijgt tot de DLC.

De eerste DLC voegt nieuwe personages toe zoals Impa en Aria, maar ook Dark Link en Dark Zelda. De tweede DLC pack voegt 39 nieuwe liedjes toe inclusief remix versies van de achtergrondmuziek van de game. Spelers kunnen de muziek op ieder moment in de game wijzigen. De derde DLC voegt een nieuw verhaal toe. Je stapt in dit verhaal in de schoenen van Skull Kid uit Majora’s Mask en reist door een nieuwe map, met nieuwe muziek. Skull Kid beschikt over krachten die veranderen zodra hij een ander masker op zet!

Verder kwamen Rogue Company, de nieuwe Hi-Rez shooter en WWe 2K Battlegrounds even aan bod. Wat was jouw favoriete aankondiging? Kijk je er al naar uit om in een nieuwe Atlus RPG te stappen in 2021?