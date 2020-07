Cadence of Hyrule Season Pass Trailer

Gisteren konden we kijken naar een Nintendo Mini Direct. Een van de onderdelen was een aankondiging van de Season Pass voor Cadence of Hyrule: Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda. De Season Pass bevat 3 DLC packs. Het eerste onderdeel, de character pack, is nu uit en de andere delen verschijnen voor eind oktober.

Cadence of Hyrule gaat een Season Pass krijgen. Dit is aangekondigd tijdens de Nintendo Mini Direct. De Season Pass zal bestaan uit 3 DLC packs. Het eerste DLC pack, de character pack, is nu al uitgekomen. De character pack bestaat uit 5 speelbare characters bekend van de Zelda serie. Voor de andere twee moeten we nog wachten tot en met eind oktober. We kregen deze informatie te zien in een trailer tijdens de Nintendo Mini Direct. Er werd ook aangekondigd dat er op 23 oktober een fysieke versie van de game uitkomt, die naast de base game ook alle DLC bevat. Dus spelers die het spel nog niet gespeeld hebben, kunnen nog beter even wachten op deze fysieke copy.

DLC Pack 2 en 3.

Het tweede en derde DLC pack voor Cadence of Hyrule zullen later dit jaar verschijnen. Het tweede DLC pack bestaat uit nieuwe liedjes die je tijdens het spelen kunt gebruiken. De pack bestaat uit 39 nieuwe liedjes en deze zullen weer een nieuwe dimensie geven aan de al bekende levels. Het derde DLC pack is een nieuwe story, namelijk van Skull Kid. Deze derde DLC pack zal nieuwe levels, een nieuwe character en nieuwe muziek bevatten voor een geheel nieuw avontuur. Alle DLC packs zullen voor 23 oktober uitkomen als ook de fysieke copy gereleased gaat worden. Voor meer informatie kun je terecht op de Nintendo Eshop pagina van de Season Pass van Cadence of Hyrule.