Kijk donderdag om 17:00 naar de Xbox Games Showcase

Donderdag is het zover. Eindelijk gaat Microsoft een antwoord geven op de Sony Playstation 5 presentatie van vorige maand. We krijgen een ruime show met nieuwe aankondigingen, maar ook bekende figuren keren terug in bijvoorbeeld een gameplay reveal.

Later dit jaar moet Halo: Infinite verschijnen voor Microsoft’s Xbox One en Xbox Series X. Tijdens de Xbox Games Showcase gaat het bedrijf de eerste gameplay beelden onthullen. Maar wat gaan we nog meer voorbij zien komen? Voordat de show begint is er een uur toegewijd aan een pre-show. Tijdens de pre-show verwacht je normaal gesproken niet zo veel nieuws, maar nu dus wel. Om 17:00 gaat de pre-show van start en deze huist al enkele onthullingen. Kennen we de beruchte “WORLD PREMIERE” nog? Die gaan we dus te zien krijgen in de pre-show. Wellicht ook nog in de show zelf. Deze gaat van start om 18:00.

Thursday, join me for the @Xbox Games Showcase live on @youtubegaming – Pre-Show with Additional World Premieres

– Showcase with @Halo Infinite Gameplay Reveal

– Post-Show with @aarongreenberg and developers Watch Live @ 11am ET/8am PT/ 4pm BST:https://t.co/5ehbHPGQur pic.twitter.com/JvslQcUC5W — Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 21, 2020

De verwachtingen liggen heel erg hoog bij Microsoft. Na de eerst teleurstellende “next-gen” reveal in mei hebben ze wel hun lesje geleerd. Dit maal is het tijd voor het grove geschut, waaronder dus ook Halo. De hele show staat in het teken van games, games en nog eens games. Dit bevestigd Xbox’s Aaron Greenberg op Twitter. Hij bevestigd dat de hype en verwachtingen erg hoog liggen, maar zet ons toch nog even met beide benen op d grond.

I know everyone is excited for Xbox Games Showcase next Thursday. Seen some wild expectations so if helpful this show has one focus, games. No business, devices or similar news, just games. A whole show about hour long focused on games. Hope you enjoy it! https://t.co/eIPBsJtLbJ — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) July 16, 2020

We gaan dus geen “Series S”, prijs, of release datum zien tijdens deze show.