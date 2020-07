Cross-Play shooter Rogue Company nu verkrijgbaar

De nieuwe tactische hero-shooter van Hi-Rez bevat cross-play en cross-save voor alle platformen. Dit betekent dat iedereen met elkaar kan samen spelen. Daarnaast heb je een gedeelde voortgang op elk platform. Je kunt dus op PC, PS4 of Xbox One verder spelen waar je op de Switch of een andere console bent geëindigd en vice versa. Op dit moment bevind de game zich in een Early Access stadium waarbij je door middel van een Founders pakket al kunt spelen. De Founders bundels beginnen vanaf €14,99.

Alle editie bevatten in ieder geval het volgende:

Voor €29,99 heb je de iets duurdere variant en krijg je toegang tot nog eens zes Rogues en een Rare Exterminatin Chaac Outfit. Ga je voor het volledige pakket? Dan ben je al €59,99 lichter en krijg je nog meer emotes, outfits, sprays en 1500 in-game currency om te spenderen in de in-game winkel. Meer informatie over deze pakketten vind je op de officiële website.

“From today, players will be able to play Rogue Company with their friends, regardless of platform”, verteld Lead Game Designer Lussier. “Whether playing on Switch, PC, PS4 or Xbox One, gamers will enjoy the same intense third-person action at a minimum 60 fps”.