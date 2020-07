PSV Esports langszij Team THRLL in de Dutch League

Vanavond is de laatste speelronde in de Dutch League. Net zoals week 4 staan er maar drie games op het programma. Maar eerst gaan we kijken naar de resultaten van vorige week. LowLandLions en PSV Esports waren aan de beurt om ieder twee games te spelen. En we hadden een topper op het programma, PSV Esports tegen Team THRLL. Komt PSV langszij Team THRLL of neemt Team THRLL weer afstand van de rest?

Vorige week werd de zevende speelronde gespeeld van de Dutch League summer split. De avond werd begonnen door PSV Esports tegen Dynasty. Deze game kwam in handen van het sterk spelende PSV Esports. Daarmee had het team een goede generale repetitie om later op de avond aan te treden tegen Team THRLL. Tweede game van de avond was LowLandLions tegen mCon esports Rotterdam. LowLandLions die steeds beter samenspelen wisten wederom te winnen. Daarna was het tijd voor de topper Team THRLL tegen PSV Esports. Na een spannende pot wist PSV Esports de game te winnen. Hiermee komen ze langszij met Team THRLL en delen ze nu de eerste plaats. De avond werd afgesloten met een winst voor LowLandLions op Echo Zulu.

De play-offs plekken in de Dutch League zijn na vorige week al vergeven. Er kan enkel nog om seating voor de play-offs gespeeld worden. De teams die door zijn naar de play-offs zijn: PSV Esports, Team THRLL, LowLandLions en Echo Zulu. Deze vier teams treden vanavond ook nog eens tegen elkaar op. LowLandLions speelt tegen PSV Esports en Team THRLL speelt tegen Echo Zulu. Echo Zulu kan niet meer van de vierde plaats komen, maar er zou in theorie drie teams op plek één kunnen eindigen. Onderaan wordt er ook nog gevochten om niet laatste te worden. Daarvoor moet mCon esports Rotterdam wel winnen van Dynasty om gelijk te komen in punten.