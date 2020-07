FIFA 21 wordt morgen om 17:00 onthuld

Update:

Dit is de boxart van FIFA 21. Dus toch Kylian Mbappé als ster op de voorkant!

FIFA 21, de volgende voetbal game van Electronic Arts wordt donderdagmiddag om 17:00 onthuld in een onthullingstrailer. De video die morgen in première gaat staat al op Youtube.

Het is geen geheim dat FIFA 21 dit jaar verschijnt voor de huidige en nieuwe generatie consoles. Morgen mogen fans van de voetbalgame eindelijk gaan aanschouwen hoe het er uit komt te zien. EA Sports lijkt dit jaar een apart keuze te maken als het gaat om de stijl van hun coverafbeeldingen. We zagen het al met Madden en UFC. Het lijkt er op dat FIFA een soortgelijke boxart krijgt.

Ook opmerkelijk aan de al geplaatste video door EA is dat het er enkele spelers zijn inbegrepen in de tags. Kylian Mbappé, Trent, Erling Braut Haland en João Félix. Het zou zomaar kunnen zijn dat deze spelers te zien zijn op de coverafbeelding. Zoals we zien in bovenstaande afbeeldingen van UFC en Madden worden er meerdere spelers getoond.

Check out the tags. These the cover stars? pic.twitter.com/UZf1kVrdfz — Chris (@ChrissyG_x) July 21, 2020

Gelukkig hoef je niet zelf te gaan zoeken morgenmiddag om 17:00. Wij hebben de video al voor je opgezocht, dus check hem donderdag om 17:00 hier beneden!

Bekijk hier de video

Kijk jij er al naar uit om later dit jaar weer een balletje te trappen op misschien wel je nieuwe Playstation 5 of Xbox Series X?