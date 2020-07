Mafia: Definitive Edition – 15 minuten aan gameplay

Hangar 13 heeft de originele Mafia game volledig opnieuw ontwikkelt en hamert er op om trouw te blijven aan het origineel. Toch is er genoeg ruimte voor verbetering en ontwikkeling. In een 15 minuut durende video zien we alles over de nieuwe versie van Mafia.

In tegenstelling tot Mafia 2: Definitive Edition is de remake van Mafia 1 geen simpele remaster. De game is van af de grond opnieuw opgebouwd met dezelfde cast aan karakters, looks en feels. Hangar 13 heeft erg zijn best gedaan om zowel trouw te blijven aan de game waar iedereen verliefd op is geworden. Toch maakt de game ruimte voor veel verbeteringen.

Zo is de gunplay sterk gebaseerd op Mafia 3. Maar zitten er wat haken en ogen aan. Lincoln uit Mafia 3 was een getrainde soldaat. In de eerste Mafia was je personage oorspronkelijk een taxi chauffeur. Je bent dus minder handig met een vuurwapen dan Lincoln. Ieder schot tolt en dat gevoel wilt Hangar 13 je mee geven tijdens het spelen van de remake.

In de getoonde gameplay beelden laat de ontwikkelaar de duidelijke verschillen zien ten opzichten van het origineel. Daarnaast krijgen we een flink stuk gameplay te zien uit één van de vele missies. In totaal zijn er iets meer dan 20 missies. Deze variëren tussen sluipmissies, missies zoals getoond in de gameplay beelden hier boven, maar ook races en andere soorten.

Mafia: Definitive Edition verschijnt 25 september met een adviesprijs van €39,99. De game zit ook inbegrepen in de Mafia Trilogy van €59,99. Deze bevat ook de remaster van Mafia 2 en Mafia 3 inclusief DLC. Heb je onze review van Mafia 2 remaster al gelezen? Lees deze hier terug!