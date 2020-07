Bereid je voor op de Playstation Summer Sale

De huidige era aan consoles komt ten einde tijdens de feestdagen van het turbulente 2020. Dus, heb jij nog een backlog van hier tot Tokyo, dan is dit missschien niks voor jou, maar: DE Playstation Store Summer Sale komt eraan!

Vanaf woensdag kunnen Playstation gebruikers genieten van tot 60% op AAA-/ en Indie-games in de actuele summer sale. Sony zal promotionele e-mails sturen aan fans, zodat zij niet vergeten om toch even de beurs open te trekken. Welke games er precies in de sale gaan is niet zeker, maar waarschijnlijk zullen Playstation Hits 5 tot 7,50 afgeprijsd worden. Dit zelfde geld voor Indie games, die tegenwoordig gelukkig erg populair kunnen zijn.

Maar, ook uitbreidingspakketten en seizoenspassen zullen afgeprijsd gaan worden, dus ben jij nog op zoek naar de uitbreiding voor je favoriete game? Dan is woensdag het begin van een mooie gamesessie. Ubisoft heeft nu al een grote sale in zowel de PS Store als hun eigen store, mocht je nog een Ubi game missen, dan kan je deze ook even checken!

Donderdag komt er meer Xbox nieuws, dat hopelijk ook zorgt voor een prijs voor de nieuwe consoles vanuit zowel Xbox als de PS5. Wees erbij! Welke game ga jij in de summer sale proberen te kapen? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!