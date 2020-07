Halo Infinite: Gaat de boxart er zo uit zien?

Microsoft doet stinkend zijn best om Halo te promoten de afgelopen dagen. Morgen is het zo ver: De Xbox Games Showcase. 343 Industries’ Halo Infinite komt tijdens de show aan bod, en de boxart lijkt al onthuld te zijn.

Tijdens de Xbox Games Showcase is er één grote hoofdrolspeler: Halo Infinite. De volgende game in Microsoft’s meest populaire franchise op Xbox verschijnt later dit jaar voor Xbox One consoles, maar ook voor de nieuwe Xbox Series X. De game wordt uiteraard helemaal opgepoetst om een ware next-gen ervaring te bieden op Microsoft’s nieuwste console. Althans, daar gaan we wel van uit!

Morgen is het zover, dan gaan we de eerste campaign gameplay beelden te zien krijgen. Vandaag deelt Microsoft al een interessante foto van de game dat wel eens goed de coverafbeelding zou kunnen zijn.

Komt de afbeelding je misschien wel een beetje bekend voor? Dat kan erg goed kloppen want de uitstraling van deze afbeelding lijkt sprekend op die van de eerste Halo.

Nu is het natuurlijk niet zo dat de boxart compleet is zoals die boven die van Combat Evolved is afgebeeld. Er mist namelijk nog iets heel belangrijks op de doos. Niet zo zeer de balk aan de bovenkant met Xbox er op, maar een specifieke badge waardoor de boxart er uiteindelijk zo ongeveer gaat uit zien.

Zit jij morgen om 17:00 klaar om naar de Xbox Games Showcase te kijken? De pre-show gaat van start om 17:00. Hier worden al enkele premières getoond. Om 18:00 gaat de grote show beginnen met onder andere Master Chief in de hoofdrol.