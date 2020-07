Overcooked! All You Can Eat word later dit jaar geserveerd

Overcooked! All You Can Eat is de definitive edition van Overcooked! en Overcooked! 2

Team17 en Ghost Town Games hebben aangekondigd dat Overcooked! All You Can Eat in ontwikkeling is voor de PlayStation 5 en Xbox Series X met een release gepland voor later dit jaar.

Overcooked!, Overcooked! 2 en elk stukje extra content dat voor beide games is uitgebracht, wordt samengevoegd en vanaf de grond opnieuw geremasterd in deze nieuwe uitgave. Deze heerlijke, definitieve editie bevat meer dan 200 levels van culinaire chaos. Waaronder zeven nieuwe niveaus, drie nieuwe chef koks, 60 frames per seconde gameplay met 4K-resolutie en snellere laadtijden. De content van Overcooked! is herbouwd in de Overcooked! 2 engine. Waarmee voor het eerst levels uit het originele spel online kunnen worden gespeeld. Het spel zal ook extra ondersteuning bieden voor cross-platform multiplayer functionaliteit.

Wat serveert Overcooked! All You Can Eat:

Remote cooking: Cross-platform, online multiplayer. Dit betekent dat chefs over de hele wereld met mekaar kunnen koken ongeacht het platform waar ze op spelen. Dit betekent ook korte wachttijden.

Cross-platform, online multiplayer. Dit betekent dat chefs over de hele wereld met mekaar kunnen koken ongeacht het platform waar ze op spelen. Dit betekent ook korte wachttijden. Een volle mond: Elk beetje content wat is uitgegeven voor Overcooked! en Overcooked! 2 is remastered en beschikbaar in 60 frames per seconde in 4K resolutie.

Elk beetje content wat is uitgegeven voor Overcooked! en Overcooked! 2 is remastered en beschikbaar in 60 frames per seconde in 4K resolutie. Exclusieve nieuwe keukens en chefs: Met zeven nieuwe levels, drie nieuwe chefs, and extra skins voor alle chefs. Allemaal exclusief voor Overcooked! All You Can Eat

Met zeven nieuwe levels, drie nieuwe chefs, and extra skins voor alle chefs. Allemaal exclusief voor Overcooked! All You Can Eat Trophies/Achievements: Een geheel nieuwe set aan trophys en achievements voor spelers om te behalen.

Een geheel nieuwe set aan trophys en achievements voor spelers om te behalen. Iedereen kan koken: Toegankelijkheids opties en een nieuweassist modus openen het spel voor meer spelers dan ooit tevoren.

Volg deze link naar de site van Overcooked!

Of voor meer game reviews en nieuws kijk verder op onze website!