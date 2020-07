Balan Wonderworld komt in 2021 naar Xbox Series X

Balan Wonderworld is aangekondigd voor de Xbox Series X en de Xbox One. De game wordt gemaakt door Square Enix en zal in het lenteseizoen van 2021 uitkomen. Het is een 3D platformer waarin je verschillende powers krijgt op basis van verschillende outfits.

Vandaag was de Xbox Games Showcase en we hebben veel mooie titels langs zien komen. Een niet compleet verwachte game werd ons getoond in de pre-show genaamd Balan Wonderworld. Deze 3D platformer gemaakt door Square Enix is tijdens dit event aangekondigd. In het spel speel je een van 2 personages en moet je je een weg banen door verschillende werelden. De trailer van het event is een preview dus we weten nog niet heel veel over de game. Aan het eind van de trailer wordt ons wel verteld dat de game in Spring 2021 uit zal gaan komen. Het spel komt naar de Xboxen, PlayStations, Switch en PC. We zullen er in de komende tijd dus wel meer over gaan horen.

80+ kostuums

Balan Wonderworld is een fantasierijke wereld, maar het belangrijkste aspect van de game lijken de kostuums te worden. Er zitten namelijk meer dan 80 verschillende kostuums in het spel en deze outfits geven je verschillende powers. In de trailer zien we bijvoorbeeld een spinnenkostuum, een octopus en nog veel meer. Dit zal een interessant aspect toevoegen aan het platformen in deze game. We zien nog niet of je vrij tussen deze kostuums kunt wisselen en hoe je deze precies gaat gebruiken, maar het concept is interessant! Hopelijk gaan we in de komende tijd meer informatie over deze mechanic en de verschillende kostuums te zien krijgen.