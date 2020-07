Forza Motorsport: Officiële aankondigingstrailer

Forza Motorsport keert terug op de volgende generatie. Het is geen geheim dat de schitterende race game voor Xbox een entree maakt op de volgende generatie, maar mogen er nu ook een beeld bij bedenken.

Onofficieel Forza Motorsport 8, maar officieel staat er geen lettertje meer achter. Misschien net zo’n idee als met Halo Infinite. Microsoft laat weten een bewuste keuze gemaakt te hebben met de benaming van de game. Zo wordt het aangeduid als dé next-gen Forza Motorsport in plaats van Forza nummertje 8.

De game is nog in een heel vroeg stadium en verschijnt niet in de nabije toekomst. Zodra de game verschijnt zal dat gebeuren in 4K, 60FPS met raytracing. Gelukkig hoeven race fanaten niet zo lang te wachten om aan de slag te gaan met racen op hun nieuwe Xbox Series X. Forza Horizon 4 wordt vóór de lancering van de console helemaal klaargestoomd met Smart Delivery en optimalisatie.

Forza Horizon 4 will be optimized for the Xbox Series X at launch with Smart Delivery. 📺️Native 4K 60 FPS

🏁Quick Game Resume and Faster Load Times

🔎 Higher Visual Fidelity at Longer Distances 💲💲All at no additional cost. pic.twitter.com/p1uN531RYR — Forza Horizon (@ForzaHorizon) July 23, 2020

Voor nu moeten we het doen met de in-engine beelden van de next-gen Forza titel die Microsoft heft getoond tijdens de Xbox Games Showcase. Een sterke show als antwoord op Sony’s Playstation 5 showcase. Zo zagen we 8 minuten aan Halo Infinite beelden en werd een Fable reboot aangekondigd.