Halo Infinite: 8 minuten gameplay demo

De eerste 8 minuten aan Halo Infinite gameplay beelden zijn getoond in een schitterende singleplayer campaign demo. De demo begint met een kort fragment waarin Master Chief samen met iemand anders aan land komt. Al snel zien we bekende vijanden, voertuigen en niet te vergeten: wapens.

Halo Infinite is een stand-alone game in de franchise en dus geen sequel voor Halo 5. De game is nog niet helemaal af, ook met de release niet. De game blijft technologisch aangepast worden, zelfs na release. Zo krijgt de game een ray-tracing update ergens na de lancering van de game.

“Halo Infinite is the start of our platform for the future,” verteld Chris Lee, hoofd van 343 Industries. “We want Infinite to grow over time, versus going to those numbered titles and having all that segmentation that we had before. It’s really about creating Halo Infinite as the start of the next ten years for Halo and then building that as we go with our fans and community.”