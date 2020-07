Othercide onthult zijn dodelijkste nachtmerries

You will fight, you will fail, you will rise again!

Jij bent de laatste hoop van de mensheid. Leid jouw leger van Daughters om te vechten in een ingewikkelde dans van spectaculaire acties en counters, en neem het op tegen angstaanjagende eindbazen in epische gevechten. Bekijk hieronder de nieuwe Boss Trailer die de uitgebreide, nachtmerrieachtige bazen onthult waar spelers binnenkort hun moed tegen gaan testen. Groei in kracht en leer aanvalspatronen om de dodelijkste vijanden te verslaan.

Elke enorme baas verslaan, geïnspireerd door enkele van de ergste nachtmerries van de mensheid, is een enorme taak. Elke epische ontmoeting zal jou en je leger van Daughters tot het uiterste drijven. Je moet anticiperen op dodelijke vaardigheden, ingewikkelde aanvalspatronen leren en zeker offers brengen in je streven naar overwinning. In Othercide hebben elke kill en actie de kans om een ​​Memory te ontgrendelen en nieuwe gameplay bonussen en verhaal fragmenten te verdienen. Alleen door over te dragen wat je hebt geleerd en verdiend, zul je Suffering voor eens en altijd overwinnen.

Othercide komt op 28 juli naar de PlayStation 4, de Xbox One en PC. Ook zal Othercide later deze zomer uit komen op de Nintendo Switch.

Bezoek de officiële website van Othercide voor meer informatie en pre-orders.

