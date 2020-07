STALKER 2 wordt Xbox Series X lanceer titel

STALKER kwam jaren geleden uit vanuit Oekraïense developer GSC Game World. Nu is het tijd voor een tweede lugubere game vanuit deze unieke ontwikkelaars! Bereid je vast voor op een donkere game…

STALKER 2 werd in 2018 al aangekondigd, maar er wordt nu voor het eerst een duidelijk beeld over de game geschetst. Je merkt vooral de focus op omgeving, daar was de eerste game ook goed in. Deze eerste titel werd dan ook goed ontvangen. De game wordt een Xbox Exclusive en komt daarmee wel op PC uit. De game is ook te verkrijgen via Game Pass! Bekijk de trailer hier beneden!

Er werd veel eerder gewerkt aan een sequel, maar helaas sloot de studio in 2011 voor het eerst haar deuren. In 2014 gingen deze deuren weer open. Vanaf dat moment ging STALKER 2 weer volop in ontwikkeling. De game ziet er erg grimmig uit en de gebieden uit de trailer mogen er ook wel wezen. Het lijkt erop dat de ontwikkelaars de thematische smaak goed in de mond hebben liggen. Laten we hopen op een waardige sequel!

Stalker 2 wordt een launch titel voor de Xbox Series X, de release datum zal dezelfde worden als die van de nieuwe generatie console. De game is ook te verkrijgen voor PC en via Game Pass speelbaar voor de maandelijkse abonnementsprijs.