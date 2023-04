LEC: Morgen begint de groupstage van de spring split

Morgenavond gaat de LEC spring split verder met de groupstage. Na drie weken single round robin hebben we voorlopig afscheid genomen van Excel en Team Heretics. Zij waren niet in staat om in de eerste ronde door te komen naar de groupstage. Morgenavond starten we met de eerste best of three games. Komende twee weken gaan we zien welke teams er over blijven voor de play-offs en de titel spring split champions. Daarnaast staat er ook nog steeds een ticket naar MSI op het spel. Wie mag zich bij G2 Esports voegen en de eer hoog houden voor Europa?

In groep A van de LEC groupstage vinden we MAD Lions, Vitality, Astralis en Fnatic. Zij trappen morgenavond de groupstage af. Vitality neemt het op tegen de MAD Lions en Astralis neemt het op tegen Fnatic. MAD Lions kwam hakken over de sloot naar de groupstage en hadden een tie breaker met Team Heretics nodig om door te gaan. Vitality is dan ook de favoriet in deze game maar ook om als winnaar uit deze groep te komen. Astralis en Fnatic kan er één worden waar alle games worden gespeeld. Beide teams zijn aardig aan elkaar gematched. Fnatic ziet er een stuk beter uit dan vorige split. Kunnen zij het verschil maken tegen Astralis?

Zondagavond neemt groep B het stokje over en spelen zij hun eerste games. G2 Esports, KOI, SK Gaming en Team BDS mogen onderling uitmaken wie naar de play-offs gaat van de LEC spring split. Grote favoriet hier is G2 Esports winnaar van de winter split. Zij spelen hun eerste game tegen KOI en de verwachting zal zijn dat G2 Esports deze gemakkelijk gaat winnen. SK Gaming tegen Team BDS kan nog een leuke game worden. Deze twee teams zijn zeer aan elkaar gewaagd en zal waarschijnlijk beslist worden door het team dat op dat moment het scherpste is.