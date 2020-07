Schalke 04 boekt dubbele winst in de LEC

De zesde week van de LEC is gespeeld. Met nog twee weken te spelen in de summer split, vechten de teams voor een plek naar de play-offs. Rogue en MAD Lions staan er goed voor en hebben na de zesde speelweek drie punten voor sprong op hun directe achtervolgers. Onder deze twee teams strijden er nu acht teams om de laatste vier plekken.

De zesde speelweek stond in teken van de clash tussen Fnatic en MAD Lions en Rogue tegen G2 Esports. Fnatic en G2 Esports die normaliter de LEC domineren, moeten dat nu overlaten aan de nieuwe generatie. Op vrijdag liet MAD Lions zien dat ze met gemak de oude garde aankonden. In een overtuigende game wist MAD Lions te winnen van Fnatic. Schalke 04 wis ook verrassend te winnen van Fnatic maar wist ook dit weekend te winnen van G2 Esports. Rogue deed op vrijdag ook wat ze moesten doen en versloegen Misfits Gaming. Team Vitality en Excel Esports wisten ook hun games te winnen van SK Gaming en Origen.

De zaterdag was ook een goede dag voor Excel Esports en Schalke 04. Excel Esports pakte hun tweede winst van dat weekend door Team Vitality te verslaan. Schalke 04 versloeg Misfits Gaming en vinden zich langzaam een weg terug bij de andere teams. Schalke 04 heeft nu nog slechts twee punten achterstand op Team Vitality en Misfits Gaming. De play-offs ronde lijkt ineens weer iets meer haalbaar voor het team. In de derde game wist SK Gaming verrassend genoeg MAD Lions te verslaan. En ook Rogue verloor in de LEC zijn derde game van de split. Ondanks dat G2 Esports achter stonden in de game tegen Rogue, wist het team terug te komen en de winst te pakken. Fnatic wist tot slot een winst te pakken op Origen.

Uitslagen LEC speelweek 6