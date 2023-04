LEC: Tweede ronde in groupstage spring split

Afgelopen weekend hebben we kunnen kijken naar de eerste ronde van de LEC spring split groupstage. Morgen gaan we verder met de tweede ronde van groupstage. Daarin zien we de lower bracket runs van de drie teams die over zijn gebleven. Team Vitality en Team BDS hebben zich zelf al geplaatst voor de playoffs vanaf maandag te zien zijn. De laatste wedstrijden van de playoffs zijn te zien volgende week vrijdag tot en met zondag. En dan weten we wie er naar MSI gaan en wie de spring split Champion is.

In groep A van de LEC spring split groupstage was het Team Vitality die te sterk was voor zijn tegenstanders. De eerste wedstrijd tegen MAD Lions was na twee keer knipperen met je ogen voorbij. Daarna volgde de game tussen Astralis en Fnatic. Deze twee teams waren zeer aan elkaar gewaagd maar het was Astralis die er met de winst vandoor ging. Team Vitality ging vervolgens verder met winnen tegen Astralis. Hoewel de eerste game wat langer duurde, was de tweede game weer net zo snel voorbij als de wedstrijd tegen MAD Lions. Morgenavond neemt Fnatic het eerst op tegen MAD Lions in de lower bracket. De winnaar mag door naar de zondag om het dan op te nemen tegen Astralis.

G2 Esports de favoriet van de LEC spring split groupstage liet zich verrassen in groep B. Zij speelde hun wedstrijd tegen KOI en na een overtuigende eerste game leek het een snelle 2-0 te worden. Echter besloot G2 Esports zichzelf vreselijk lastig te maken door rare en aparte drafts te spelen. KOI speelde simpele en effectieve drafts en wist de wedstrijd naar zich toe te trekken en te winnen. Team BDS walste over SK Gaming en ook de volgende tegenstander KOI had geen kans van slagen tegen de nieuwe favoriet van de spring split. Team BDS en Team Vitality nemen het maandag tegen elkaar op in de eerste playoffs wedstrijd. G2 Esports neemt het zaterdag eerst op tegen SK Gaming. Winnaar van deze wedstrijd mag op zondag tegen KOI voor een plek in de playoffs.