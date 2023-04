LEC: Playoffs en finale weekend van de spring split

Let op! De playoffs weekend begint deze week al op vrijdag in plaats van zaterdag. Op alle drie de dagen beginnen de best of 5 series om 18.00 en zijn ze te zien op de officiële kanalen van de LEC. Afgelopen weekend werden eerst nog de laatste games van de groupstage gespeeld. Daarin zagen we een wederopstanding die niemand zag aankomen en zagen we een favoriet door denderen naar de playoffs weekend. Maandag sloten we af met de eerste serie van de playoffs en is de eerste finalist al bekend.

Zoals gezegd was het weer een spektakel tijdens de groupstage van de LEC spring split. De favoriet voor de spring split titel G2 Esports keerde terug naar de wat meer meta drafts dan experimentele drafts. Dat resulteerde in een 2-0 overwinning op SK Gaming. Tegen KOI lieten ze de eerste game liggen maar wonnen daarna de twee andere games. Aan de andere kant van de bracket zagen we MAD Lions een wederopstanding maken in hun tot nu toe sobere spring split. Met goede drafts en met de team dragen Carzzy op de Jinx, versloegen zij net aan Fnatic maar geheel overtuigend Astralis met een 2-0 score.

Het weekend werd op maandag afgesloten met de eerste serie van de LEC spring split playoffs. Team Vitality nam het op tegen Team BDS in de eerste best of 5 serie. Waar we hadden gehoopt op een lange serie, werden we afgescheept met een verrassende 3-0 score. Team BDS verraste vriend en vijand met sterke plays en sterke drafts. Elke game die ze speelden tegen Team Vitality leek het alsof ze de game al hadden gewonnen. Gelukkig voor Team Vitality hebben ze nog zicht op de finale. Zij zullen de tegenstander zijn voor de winnaar van de serie tussen MAD Lions en G2 Esports(finale van de winter split). De winnaar van de serie tegen Team Vitality mag het dan opnemen in de finale tegen Team BDS.