State of Decay 3 onthuld voor Xbox Series X en PC

State of Decay 2 was een oké game met helaas te veel verbeterpunten. Tijdens de nieuwste Xbox Series X onthullingen vanmiddag, werd een derde deel voor de serie aangekondigd met een cinematic trailer. Wij zijn benieuwd of deze game verbeteren zal op de vorige, jij ook?

Deze open world zombie survival game maakt hopelijk meer indruk dan de vorige. De ontwikkelaars geven het in ieder geval nog lang niet op. State of Decay 2 was daarentegen ook geen slechte game in de basis, maar de game had te veel issues. Critics waren niet zo hard voor de game, spelers daarentegen waren best kritisch. De game kreeg volgens spelers net geen voldoende. Het was een hit-or-miss voor velen. Dit terwijl de originele State of Decay prima werd ontvangen. Laten we hopen dat 2 jaar feedbackverwerking en ontwikkelingstijd genoeg is om deze derde titel in de reeks een meer waardige te maken voor de ontwikkelaars. Bekijk de cinematic trailer hier beneden!

State of Decay 3 heeft nog geen release datum, de game zal waarschijnlijk volgend jaar pas verschijnen. Laten we hopen dat de ontwikkelaars de tijd nemen om deze game een groter succes te maken dan de allereerste en al helemaal dan deel 2.

Kijk jij uit naar de game? Ook deze game zal verschijnen op Xbox Series X en PC, via digitale of fysieke aankoop zowel als Xbox Game Pass.