Xbox slaat terug, maar niet met games

De console strijd tussen Xbox Series X en Playstation 4 draaft door. Xbox lag volgens velen aardig achter, maar gister kwam er een nieuwe Xbox Showcase die velen wegblies. Maar, dit komt niet alleen door de nieuwe games…

Ja, Xbox heeft gister 5 first-party titels aangekondigd en meer dan genoeg andere exclusives, die stuk voor stuk interessant waren voor velen. De stream zelf was vloeiend, zonder alle bullshit die in de vorige stream zat. Je merkte direct dat dit de meest serieuze stream tot nog toe was. Xbox weet dat de competitie heftig is, maar ze weten ook waar hun kracht ligt. De stream zelf bracht ons meer over Halo, Forza Motorsport, State of Decay 3, S.T.A.L.K.E.R. 2, Balan Wonderworld, Fable, Grounded en nog veel meer! Stuk voor stuk veelbelovende games. Loyale Xbox fans waren over het algemeen dan ook vrij positief over de stream, en terecht! Maar, de kracht van Xbox ligt hem niet per sé in de exclusives of in de ruwe kracht van de Series X. Nee, Xbox heeft een ander aspect dat zeer ondergewaardeerd word.

Game Pass en Cross Play

Je leest het goed. Iedere game die gister, zowel als in vorige streams aan werd gekondigd, is beschikbaar op zowel Xbox Series X als Windows 10. Alsof dat nog niet genoeg is: Iedere game is beschikbaar op Xbox Game Pass. Dat is fantastisch. Gamen is een dure hobby en niet iedereen kan iedere first-/ en third-party game kopen. Game Pass zorgt ervoor dat jij van iedere next-gen game kan gaan genieten.

De game pass voor PC alleen kost zelfs maar 3,99 per maand. Ultimate, voor zowel PC als Xbox kost je 12,99 per maand. Nee, dit zeg ik niet onder druk van Microsoft. Maar, voor een studio die evenveel geld wilt verdienen als haar competitie, is dit een ondergewaardeerde feature. Je kan iedere game spelen voor een prikkie per maand. Tuurlijk, Playstation Now is een ding, maar hier komen bij lange na niet alle nieuwe games op te staan. Waar studio’s steeds gieriger worden met seizoenspassen, microtransacties en ga zo maar door. Voor een grote studio als Microsoft om dit te blijven doen op zo’n grote schaal mag best bewonderd worden.

Dus, all & all, ik denk niet dat Xbox per sé betere exclusives dan Sony heeft. Wat ik wel denk, is dat het zonde is dat niemand het heeft over cross-play met PC en Xbox voor alle nieuwe games, zowel als het feit dat al deze games op Game Pass komen te staan. Iedereen kan zo van al zijn of haar favoriete games genieten, zonder dat je iedere maand 70 piek lichter bent.

Wat vinden jullie? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!