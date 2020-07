Rookies clashen met de “Kings” in de LEC

Morgenavond wordt de zesde speelweek gespeeld van de LEC summer split. De scheiding tussen MAD Lions en Rogue met de rest van de competitie is opgelopen tot drie punten verschil. Komend weekend zullen beide Rookie teams het opnemen tegen de “Kings” van Europa. MAD Lions wacht op vrijdag de “old King” Fnatic. Rogue neemt het zaterdag op tegen de “Kings of Europe” G2 Esports. Kunnen de “old Kings” winnen van de dominerende Rookie teams?

Zoals gezegd staan er twee mooie games op het programma in de LEC. MAD Lions tegen Fnatic en G2 Esports tegen Rogue. Maar ook hebben we nog andere spannende games om komend weekend van te genieten. Want onder MAD Lions en Rogue, zijn nog zeven teams aan het vechten voor de vier andere play-offs tickets. SK Gaming neemt het op tegen Excel Esports en MAD Lions. Excel Esports kan met winst aansluiting vinden bij de ander teams. Origen speelt tegen Team Vitality en Fnatic. Beide tegenstanders zijn nog vol in de strijd om de play-off tickets.

Fnatic krijgt een zwaar programma met MAD Lions en Origen. Winst op beide teams zal een goede stap zijn om de play-offs te bereiken. G2 Esports moet nog wel echt aan de bak voor hun kansen naar de play-offs. Zij nemen het op tegen Schalke 04 en Rogue. Misfits Gaming speelt tegen Rogue en Schalke 04. Net zoals G2 Esports moeten zij alles op alles zetten om niet uit de race voor play-offs te vallen. Onderaan vinden we nog steeds Schalke 04. Met maar één winst op het boord, ziet het er somber uit voor de team en zijn fans.

Speelweek 6 van de LEC