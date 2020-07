Nioh 2: The Tengu’s Disciple DLC is nu uit

Nioh 2 is nu bijna 5 maanden uit en het werd dus tijd voor een DLC. Deze is er nu gekomen in de vorm van Nioh 2: The Tengu’s Disciple. De DLC is zojuist uitgebracht en kan dus al gespeeld worden. PlayStation heeft een trailer van de DLC op YouTube geplaatst.

Nioh 2 is half maart uitgebracht op de PlayStation 4. De game gaat verder op de mechanics die in deel 1 zijn opgebouwd en brengt daarbij nieuwe abilities, vijanden en wapens. Het spel is goed ontvangen en fans, die de game hebben uitgespeeld, zaten natuurlijk te wachten op nieuwe content. En deze is gekomen. Nioh 2: The Tengu’s Disciple, de eerste DLC van de game, is namelijk uitgebracht. Je kunt deze DLC aanschaffen voor €9,99 of je kunt de seizoenspas van Nioh 2 aanschaffen voor €24,99. De game is op dit moment ook in de aanbieding tot en met 20 augustus. Voor meer informatie kun je terecht op de PlayStation Store pagina.

The Tengu’s Disciple

De eerste DLC Nioh 2: The Tengu’s Disciple is dus op dit moment speelbaar. In de DLC ga je terug de tijd in. Je zult in de DLC nieuwe vijanden vinden, nieuwe wapens en nieuwe abilities. Voor de rest zal er niet veel veranderen aan de game. Je moet je nog steeds een weg banen door vijanden om uiteindelijk bij de baas uit te komen. Er wordt in de trailer gehint naar een powerful new weapon. Het is niet helemaal duidelijk wat dit nieuwe wapen precies is, gezien er in de trailer verschillende wapentypes volgen op deze tekst, maar dit gaat een interessante vondst worden voor spelers. Naast het nieuwe wapen zien we ook een aantal nieuwe abilities in actie in de trailer. Bij één ability verandert de speler in een soort van vies monster, die dan een spin attack doet. De trailer geeft in ieder geval het gevoel dat er weer een hoop nieuwe manieren bij zijn gekomen om je vijanden met spectaculaire combo’s te overmeesteren.