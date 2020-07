Review: Fairy Tail

Anime fans weten wel dat games in dit subgenre vaak vechtgames zijn. De volgende titel wilt meer richting de turn-based combat gaan, hoe pakt dit uit?

Fairy Tail is een fairly bekende anime. Anime fans hebben, net als met veel shonen, een haat-liefde relatie met deze serie. Sommigen vinden het helemaal niks en andere prezen het de hemel in. Een anime die gecategoriseerd wordt met onder andere Naruto, One Piece, Gintama en ga zo maar door. Het was dus een kwestie van tijd voor Bandai Namco om er een game over uit te brengen. Die tijd is er nu, want Fairy Tail is vanaf vandaag in de schappen te vinden. Is deze game het waard?

Goed verteld

De cinematics in Fairy Tail zijn soms verschrikkelijk om te zien, gezien de camera perspectieven vaker wisselen dan de fps. Sommige perspectieven waren ook heel raar gepositioneerd. Het voelde hierdoor vaker niet organisch. Als je na 1-2 seconden al van shot wisselt, dan ben je snel mijn aandacht kwijt.

De verhaallijn wordt echter overeind gehouden door de sterke personages en het goede verhaal uit de anime zelf. De personages hebben ieder een sterke persoonlijkheid en een toffe synergie met elkaar. Ik kan nooit genoeg krijgen van Happy’s oog-animaties. Je volgt de Tenrou Island arc, dus enige kennis over de anime is vereist. Dit vond ik persoonlijk raar, gezien veel anime kiezen om het hele verhaal te vertellen, versneld of niet.

Fans zullen altijd blij zijn om Natsu op het scherm te zien, nu kan je hem ook spelen. Evenals andere personages uit de anime waaronder Lucy, Erza en meer!

Veel plotmomenten worden echter wel aangehaald in de game, door middel van flashbacks en de mogelijkheid om deze in een soort encyclopedie setting terug te zien, wat dan wel heel tof was. Het verhaal houdt de game dan ook op veel momenten overeind, want Fairy Tail is naar mijn mening een goed geschreven verhaal.

Hakketakke

Fairy Tail doet vanaf de start niet veel bijzonders en maakt ook niet echt een geweldige eerste indruk. Dit heeft met een aantal factoren te maken, één daarvan is performance. De game liep bizar slecht op mijn PS4. Ja, ik heb de base PS4 en heb begrepen dat de game beter loopt op de Pro. Maar, als een game als Ghost of Tsushima wel fatsoenlijk loopt op de standaard console, dan mag een game als deze dat al helemaal. Dit aspect stoorde mij door de gehele game regelmatig. Daar moet ik bij zeggen, dat de game een pre-launch patch heeft gekregen, die de performance op veel stukken zou moeten versoepelen.

Geen fighting game?

Ja, nee, je leest het goed: Fairy Tail is geen vechtspel. Er word zeer zeker gevochten en ge-piew-piewt met magische ballen. Maar, de game kiest voor een turn-based stijl. Dit voelt als een gehele opluchting voor dit genre. Ik ben niet helemaal overtuigd als het op de uiteindelijke executie aan komt, maar het voelde erg verfrissend om eens geen arena fighter voorgeschoteld te krijgen.

Het turn-based vechten zelf is vrij therapeutisch als het werkt. Personages hebben aanvallen gebaseerd op hun karakter in de daadwerkelijke serie. Iedere aanval is apart, met een eigen power level, range en animatie. Dit is best goed geëxecuteerd. Het vechten zou leuker zijn met full-fledged animaties, maar je merkt ook hier dat het budget voor de game niet zo hoog is als in Naruto titels. Combo attacks zijn overigens vrij tof om te zien en uit te voeren. De combat is best tof, maar helaas niet zo diep als in bijvoorbeeld Persona.

Questen bestaan dan ook voornamelijk uit dezelfde taken. Vermoord dit, verzamel dat, vind zus & zo. Dit wordt snel repetitief. Het is aan jou om jouw gilde meer te geven op alle gebieden. Je gilde heeft geld nodig, en fans. De missies zijn in het begin héél saai, maar worden later in de game wel een stuk beter. Het uitbreiden van jouw gilde biedt ook de mogelijkheid jouw personages te versterken. Zo kan je HP en MP verdienen.

Graphics

De game loopt niet geweldig, maar ziet er best prima uit. Personages komen goed tot leven en gebieden zien er niet slecht en repetitief uit. Het lijkt erop dat veel budget gegaan is in dit aspect van de game. Helaas is graphics niet alles. De game is okay, maar ziet er wel tof uit! Ook aanvallen zijn goed van elkaar te onderscheiden en de humor onder de personages komt mede door de graphics goed naar voren.

Verdict

Fairy Tail komt op ieder gebied wel ergens tekort, maar legt grond voor een betere game in de toekomst. Dit lijkt bij veel anime titels een trend, alsof ze de markt willen proeven. Ook hier luid mijn verdict: Als je een fan van de serie bent, dan kan de game goed voor je uitpakken. Heb je nog nooit een aflevering van Fairy Tail gezien? Dan is dit waarschijnlijk niet jouw game. Het is geen bizar slechte game, dus begrijp me niet verkeerd, maar het is nog ver van waar het zou moeten zijn.

Fairy Tail verdient echter mijn respect op een specifiek aspect, ze proberen iets nieuws te brengen in een anders erg repetitief genre, door het introduceren van turn based combat. Dat maakte de game verfrissend op een aantal niveaus!