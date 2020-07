Electronic Arts waagt zich ook aan het live service multiplayer kantje van de industrie. Dit doen ze met een soort hero shooter. Is Rocket Arena uniek genoeg om een consistente player base te houden? Lees het in onze review!

Rocket Arena is een third-person hero shooter die jou laat kiezen uit verschillende personages met ieder een eigen setting. Het hoofdthema is simpel: ROCKETS! Overwatch is qua player base al een tijdje niet wat het ooit was, zou dit de reden zijn voor EA om Rocket Arena te introduceren? Zo ja, kan de studio terughalen wat Blizzard verloor? De game is ontwikkelt door Final Strike Games, een ontwikkelaar die in 2016 begon. Is deze 3v3 hero shooter uniek genoeg?

Grafisch een plaatje

Rocket Arena had mijn aandacht vooral op het gebied van thematisering en graphics. Het thema zijnde de raketten en de omgang in combinatie met verschillende soorten personages. Dit was dan ook het tofste in de game. Ik vind de setting fantastisch leuk en speels. De personages zijn weliswaar geleend van een aantal andere games, maar zijn daarentegen op een toffe manier samengebracht. Ieder personage speelt dan ook heel anders, maar daar later meer over.

De thematisering is dus dik in orde. De graphics net zo. De game ziet er gewoon lekker speels uit. Het heeft die cartoon stijl die iedere leeftijd kan waarderen. De game leent her en der van andere titels en doet dit soms ook best goed. Buiten dat liep de game op mijn PS4 wonderbaarlijk soepel zonder enige frame drops of stutter. Dus, laten we het hebben over gameplay.

GAME!

Rocket Arena bied verschillende game modi, met dezelfde soort combat. De game heeft zelfs elementen van Super Smash Bros, waar het de bedoeling is dat jij vijanden vermoord door ze vaak genoeg te raken, tot hun break-bar vol is. Eenmaal vol vliegt jouw vijand, of jij zelf, van de map af. Je word vervolgens terug gedragen naar de arena om verder te spelen. Dit kan je versterken door de speciale skills van ieder personage te gebruiken, zijnde het teleporteren van jezelf of het gebruiken van een speer. Die personages zijn dan ook best leuk geconceptualiseerd, maar pakken niet geweldig goed uit in de praktijk.

Maps zijn best tof gemaakt en brengen de game modi vaak goed tot leven. Maar, de personages zijn het meest interessant. Ieder speelbaar personage heeft een heel eigen manier van spelen. Ieder personage heeft andere speciale skill, andere wapens en zelfs andere snelheden als het op raketten aankomt. Ieder wapen heeft een eigen soort raket, de één sneller en kleiner dan de volgende. Ieder personage is makkelijk om op te pikken, maar jouw speelstijl maakt de keuze.

Iets wat Overwatch in het begin minder deed, was een duidelijk beeld geven van achtergrondverhalen. Dit doet Rocket Arena best tof. Je krijgt geen band met de personages, maar ze differentiëren zich van elkaar door het toevoegen van achtergrondverhalen.

de game heeft meerdere game modi: Team Deathmatch spreekt voor zichzelf en Rocketball, Treasure Hunt en Mega Rocket zijn de andere modi. Team Deathmatch is een straight forward mode die ik altijd wel kan waarderen, dus daar had ik niet veel problemen mee. De andere modi zijn leuk bedacht, maar brengen niet veel frisse gameplay. Je ziet ook al gauw dat deze modi erg saai worden na 4-5 potjes spelen. Ditzelfde geld voor de speelstijl. Er is weinig diepgang en dit merk je al gauw, games duren vaak niet lang en voelen bijna hetzelfde als die ervoor. Dit is ook een groot probleem voor de game. Ik was iedere keer tijdens het opstarten na 4-5 potjes echt compleet verveeld. Dit is iets wat ik met Overwatch bijvoorbeeld niet had.

Team Deathmatch is eigenlijk gewoon mensen van de kaart schieten. Dit blijft opzich wel leuk, maar de combat is niet interessant genoeg om dit voor meerdere uren achter elkaar te dragen. Na een aantal uur heb je alle speelbare personages wel door. Mega Rocket is een soort capture zone mode, die ik best tof vond. Deze mode bleef voor mij een beetje de go-to. Rocketball is het soort van Rocket League uitbreidingspakket voor de game, niet echt natuurlijk, maar het doel is om te scoren. Als laatst is er Treasure Hunt, een mode die zo tof klinkt maar zo teleurstelt. Je hebt twee manieren om te scoren, houdt schatkisten vast voor punten en verzamel munten op een Mario manier. Dit werd heel snel heel saai.

Premium game, premium price?

Rocket Arena kost je 30 tot 40 Euro, liggende aan of jij de base-game of de Mythic Edition koopt. Dan heb je dus alleen de game. Het grootste deel van de skins zit wederom verstopt achter een betaalmuur. Microtransacties zijn ongeveer het eerste dat je ziet als je de game opstart. Ook zit er alsnog een battle pass in de game. Als je een game als deze maakt, maak hem dan free-to-play als je een daadwerkelijke player base wilt opbouwen. Nu betaal je een startprijs en moet je alsnog veel flappen neerleggen voor skins. Misschien ben ik een zeikerd? Dit heeft mij in Overwatch deels ook gestoord, ook al kon je daar veel skins gewoon vrijspelen.

Verdict

Rocket Arena is vooral een tof concept, maar komt tekort op veel factoren. De vraag is niet óf de game leuk is, maar voor hoe lang dit het geval gaat zijn. Ik hoop dat ze de game aanvullen met toekomstige updates en de game een goede service blijven verlenen. Ook zou de drempel om te spelen denk ik voor velen lager zijn als de game niet zo’n gierige pay-wall zou hebben. Moet je Rocket Arena halen? Niet per sé, tenzij je echt een nieuwe hero shooter wilt spelen. Ik hoop dat de toekomst meer te bieden heeft voor Rocket Arena. Daarentegen zijn de personages tof bedacht en redelijk goed uitgewerkt en zal de gameplay voor sommigen langer interessant blijven.Ook is de game een plaatje en is de thematisering goed uitgewerkt. Voor mij persoonlijk was de dynamiek en gameplay niet tof genoeg om me lang bezig te houden.