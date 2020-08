Review: Röki: Indie Game of the Year?

Indie games komen in alle varianten voorbij. De meeste zijn oke, een ander deel zijn slecht maar er zijn er altijd een aantal die fantastisch zijn. Zo ook Röki. Het is al weer even geleden dat ik mijzelf zo heb verloren in een indie game. Deze game draait om de ervaring, setting, muziek en de binding die je maakt met Tove het hoofdpersonage van het verhaal. Het beste kan je deze game vergelijken met de fantastische game Journey. Het is een game waarin je wordt ingezogen en er bij de end credits pas uit komt.

Röki vertelt het verhaal van Tove en haar broertje Lars. Tove heeft de last van het zorgen voor haar broertje overgenomen, nadat hun moeder was overleden bij de geboorte van Lars. Met alleen nog haar vader leeft het gezin in de bossen van een Scandinavisch gebied. Tijdens hun rustige leventje worden ze opgeschrikt door een groot donker monster. Dit monster valt Tove en Lars aan met de bedoeling om Lars mee te nemen. Daarbij wordt hun huis gesloopt en verliezen ze hun vader uit het oog. Na een spannende sleetocht wordt Lars dan alsnog meegenomen door het donkere monster. Tove laat het hier niet bij zitten en gaat achter het monster aan en haar broertje.

In achtervolging van haar broertje Lars, komt Tove in een magische wereld uit één van de Scandinavische volksverhalen. In een wereld met trollen , ravens en pratende bomen gaat Tove opzoek naar het monster Röki en haar broertje. Tijdens de reis ontmoet ze diverse wezens die ze kan helpen of zelfs moet helpen om dichterbij Lars te komen. Tove heeft de hulp nodig van de drie beschermdieren van het magische woud waarin ze zich bevindt. Lukt het Tove om Lars te redden en de wezens van het woud te helpen?

Röki, een simpele wereld die je meesleept.

Polygon Threehouse, de makers van Röki, hebben een vrij eenvoudig uitziende wereld gemaakt. En toch ziet de game er fantastisch uit. Er is genoeg aandacht besteed aan de kleinere details van het woud. Elk gebied heeft zijn eigen stijl en omgeving, maar toch lopen de gebieden vloeiend in elkaar over. Van een verlaten klooster tot hoge gebergte, er is veel zorg en aandacht besteed om de wereld er goed uit te laten zien. Los van de art style van deze game, wordt de game begeleid door sfeervolle muziek. Net zoals in de games als Ori en Journey, zijn de soundtracks van deze game die het niveau van deze game omhoog tilt. De afwisseling tussen rustige nummers naar de wat meer up tempo nummers is zeer goed uitgevoerd.

Omdat Röki geen action game is maar meer een ontdekkingsreis is, kan je als speler ook goed genieten van de muziek en de sfeer in deze game. Het verhaal achter de geschiedenis van Tove en haar familie is ontroerend en meeslepend. Voeg daarbij het verhaal van een van de sprookjes uit Scandinavië en je hebt een sfeervolle game die je mee neemt van begin tot het einde. Vorig jaar waren we al onder de indruk tijdens onze eerste kennismaking met de game. Op Gamescom 2019 spraken we met de makers van Polygon Threehouse en was onze redacteur Nicholas North zeer onder de indruk van deze game. En de onderstaande uitspraak van hem klopt als een bus.

Dit is een game waarin je kennis leert maken met de menselijkheid achter de monsters die je tegenkomt. En vaak zijn ze dan ook op een heel menselijke wijze te helpen. Röki zet je aan het denken over wat de essentie van menselijkheid is en dan ook gelijk wat monsters nou eigenlijk zijn. Het is ook niet mogelijk om je vijanden af te maken. Dat zou je tenslotte zelf tot een monster maken vinden de makers van Röki. – Nicholas North

Verdict

Röki van Polygon Threehouse is simpel gezegd een geweldige game. De game zit zo goed in elkaar dat het wellicht Indie Game of the Year kan winnen. De sfeer, artwork en muziek zijn zeer goed op elkaar afgestemd. De puzzels in de game wisselen zich af van makkelijk naar uitdagend. Als je er echt niet uitkomt zijn er nog altijd de pratende bomen waar je advies in kan winnen. Het is wel even wat wennen aan de besturing en het combineren van je items. Op de PC is het nogal wat lomp gedaan. Maar eenmaal daaraan gewend is de game verder goed te doen.

Het sprookje en het verhaal van Tove en haar familie zijn meeslepend en ontroerend. Polygon Threehouse is daarnaast goed geslaagd in het maken van deze game en daarom belonen wij deze game met een 9.5. Was de besturing op de PC simpeler geweest dan was deze game nagenoeg perfect geweest. Ik kan niet wachten tot de volgende game van deze makers.