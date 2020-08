Vanavond is het tijd voor de halve finale in de Dutch League

Nog twee weken resten er voor de summer split van de Dutch League. Vanavond wordt de halve finale gespeeld en volgende week wordt de finale gespeeld. Drie teams zijn er nog in de race om de titel te winnen: Team THRLL, LowLandLions en PSV Esports. PSV Esports heeft zich al geplaatst voor de finale van volgende week. Vanavond zullen de andere teams strijden om de laatste ticket naar de finale. Wie wordt de tegenstander van PSV Esports voor de finale van volgende week?

Vorige week werd de eerste play-offs ronde gespeeld in de Dutch League. Op de dinsdag hadden we de game tussen Team THRLL en PSV Esports. LowLandLions en Echo Zulu speelde tegen elkaar op de woensdag. Beide games waren vanaf het begin tot het einde spannend. Team THRLL en PSV Esports waren vooral vanaf de tweede game aan elkaar gewaagd. Echter was PSV Esports net te sterk voor Team THRLL. Team THRLL kan vanavond in de herkansing om alsnog de finale te behalen. Woensdagavond namen we afscheid van Echo Zulu. Ondanks dat ze een game wonnen en redelijk in balans waren met LowLandLions, konden zij niet de game naar zich toe trekken. LowLandLions wist met een verrassende draft het beslissende punt binnen te halen.

LowLandLions wist te overleven naar de volgende ronde in de play-offs. Zij nemen het vanavond op tegen Team THRLL. Beide teams hebben een prima reguliere summer split erop zitten. Team THRLL wist weken lang de Dutch League te domineren. LowLandLions begon de split moeizaam maar eenmaal opgang bleef het team winnen. Het voormalige Defusekids zal ongetwijfeld weer willen winnen om weer naar de European Masters te gaan. Kan Team THRLL daar een stokje voorsteken? Wie van de twee teams neemt plaatst in de finale van volgende week tegen PSV Esports. We gaan het vanavond zien.