Tormented Souls brengt de klassieke survival horror terug

Vandaag kondigden PQube, Dual Effect en Abstract Digital Works met trots Tormented Souls aan voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en PC.

Tormented Souls wil inspiratie putten uit klassieke Survival Horror. Van Resident Evil en Silent Hill tot Alone in the Dark. Tormented Souls is een moderne kijk op het avontuur met een vast perspectief en biedt een verbeterd besturingsschema en een meer dynamische camera, terwijl alles verder behouden blijft waardoor die games zo geliefd zijn bij fans.

Terwijl ze de verdwijning van een tweeling meisjes in Winterlake onderzoekt, gebeurt er iets vreselijks met Caroline Walker. Ontwaakt in het holst van de nacht, naakt in een badkuip en aangesloten op wat afgeleefde medische apparatuur, moet Caroline vechten voor haar leven terwijl ze de gangen verkent van een verlaten herenhuis dat in een ziekenhuis is omgebouwd. Je hebt veel meer nodig dan een vast doel en scherpe reflexen om het er levend uit te komen. Zoek in de omgeving naar alles wat je in jouw voordeel kunt gebruiken. Combineer items om puzzels op te lossen en gebruik elke beschikbare bron om de geheimen van het landhuis en het terrein te ontdekken.

Niets is wat het lijkt in Winterlake. Spiegels bieden een pad naar een alternatieve realiteit en een andere plaats in de tijd. Door deze glinsterende poorten te doorkruisen, kan Caroline op een verrassende manier de realiteit manipuleren en de situatie in haar voordeel veranderen.

Het landhuis lijkt misschien verlaten. Maar terwijl Caroline zijn geheimen onderzoekt, zullen duistere krachten alles in het werk stellen om te voorkomen dat ze de waarheid leert kennen. Wees te allen tijde alert en gebruik alles wat je kunt vinden om de oprukkende verschrikkingen van Winterlake te bestrijden.

Tormented Souls zal in 2021 uitkomen op consoles en PC.

