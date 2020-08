Nieuwe Godfall beelden getoond voor Playstation 5

Godfall verschijnt later dit jaar nog voor Playstation 5 en PC via de Epic Games Store. Tijdens de State of Play van 6 augustus toont de ontwikkelaar nieuw beelden en meer details over de aanstaande looter slasher.

In Godfall krijgt de speler de keuze uit verschillende soorten wapens. Deze zijn onderverdeeld in verschillende classes. Je hebt de keuze uit een longsword, dual blades, polearm, warhammer (twohander) en een blade (twohander). De game is volledig speelbaar in co-op tot drie spelers. De game combineert traditionele actie RPG voortgang met loot en third-person action combat. Dit zorgt uiteindelijk voor de nieuwe genre die looter slasher wordt genoemd.

De classes komen in verschillende speelstijlen. Zo zijn de dual blades bijvoorbeeld het snelst van alle wapens. Iedere class kan snelle combo’s gebruiken, maar er ook voor kiezen om juist strategische aanvallen te gebruiken. Ieder wapen in zijn categorie heeft unieke kenmerken waardoor er altijd genoeg variatie is in gameplay.

Godfall verschijnt in het najaar van 2020. Op een later tijdstip maakt de ontwikkelaar meer nieuws bekend omtrent wapens, loot en meer.