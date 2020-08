TemTem komt naar de PS5

TemTem, de Pokemon-like RPG die velen aantrok op Steam, komt in 2021 naar de Playstation 5. De game ziet er beter dan ooit uit in de nieuwste trailer voor de game.

TemTem is een creature collection game, waar je dus verschillende magische wezens kan verzamelen en vervolgens zullen deze samen met je vechten tegen je vijanden. De game heeft in dit concept best veel weg van Pokemon, maar, onderschat de game niet. TemTem werd ongelofelijk goed ontvangen op Steam, omdat het bepaalde features bracht die Pokemon na jaren feedback nog steeds niet bevat. Zo is de game al tamelijk lastig vanaf de eerste minuut met diepere gevechtselementen en gameplay features. Pokemon zal daarentegen altijd de bekendere game zijn, maar nieuwe competitief vlees in de kuip is niet mis.

TemTem heeft een hele toffe art direction met een mooie tekenstijl en toffe character en monster designs. De game is op Steam nog steeds in Early Access maar begint er steeds complete uit te zien. De community is dan ook aardig groot en positief. De game is overigens volledig online te spelen en je kan andere spelers door de wereld van TemTem zien lopen. Ook zijn de gevechten in TemTem altijd 2 tegen 2. Dit maakt gevechten vaak diepgaander dan in Pokemon, omdat de game echt gemaakt is voor 2 tegen 2 en dus hier iets dynamischer gebruik van maakt.

TemTem is nu beschikbaar op Steam, maar zal in 2021 naar de next-gen Playstation 5 gaan komen.