NBA 2K21 heeft nieuwe Current Gen Gameplay Trailer

NBA 2K heeft een nieuwe trailer van NBA 2K21 op YouTube geplaatst. In de trailer zien we gameplay beelden van het spel. De beelden betreffen current gen gameplay. De game zal uitkomen op de current gen en de next gen consoles.

NBA 2K21 zal dit jaar gereleased gaan worden voor de current gen en next gen consoles. Vanaf 4 september kunnen we aan de slag met de game. Om de fans alvast in de stemming te brengen, heeft NBA 2K een nieuwe trailer op YouTube geplaatst. In de trailer zien we gameplay beelden op de current gen consoles. In de trailer zien we ongeveer alle mogelijke acties, die je in de basketbal game kan gebruiken. We zien natuurlijk de bekende gezichten van de competitie en meerdere mechanics in beeld. De stadions zijn ook nog steeds gevuld in de game. Voor meer informatie over het kopen of pre-orderen van de game kun je terecht op hun website.

Everything is game

Everything is game. Deze zin zien we constant terugkomen in de trailer van NBA 2K21. Met deze zin probeert 2K games ons te laten weten dat hoewel de wereld in sommige opzichten stil ligt door corona dat het basketballen gewoon nog door is gegaan. De stadions zijn misschien leeg, maar de actie is er niet minder door geworden. Met deze trailer maakt 2K games een sterk statement. We zitten misschien in de echte wereld nog vast in de problemen rondom corona, maar in games kunnen we nog steeds van de wereld genieten zoals deze was voordat het virus was uitgebroken.