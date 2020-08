Rocksteady Teased Suicide Squad game

Eindelijk is de kogel door de kerk. Rocksteady’s nieuwe project wordt eindelijk tegen het licht gehouden op een wonderbaarlijke wijze. Via een Tweet. De onthulling van de game is op 22 augustus.

Suicide Squad kennen we allemaal wel. De meest bekende vertoning is afkomstig uit 2016 waarin de Suicide Squad op het witte doek verscheen in de zelf titelende DC film. De super schurken uit het DC universum nemen in deze film de hoofdrol. Hoe het er voor de game uit gaat zien is nog onbekend. De getoonde teaser kan vanuit meerdere perspectieven bekeken worden.

Wie zien niemand minder dan Clark Kent, oftewel Superman met een doelwit op zijn hoofd. Het doelwit spelt tevens ‘Suicide Squad’ wat indirect betekent dat de bende van schurken het geeft gemunt op onze grote Superheld.

22 augustus wordt de game in zijn volledigheid onthuld waarin we waarschijnlijk meer nuance te zien krijgen omtrent de getoonde teaser. Kruipen we in de huiden van de schurken bende om af te rekenen met Superman? Of kruipen we in de huid van Superman om het op te nemen tegen de schurken?

Rocksteady Studios is niet bepaald onbekend met de DC Comics franchise. Onder andere hebben we de Batman trilogie ontwikkeld welke bestaat uit Arkham Asylum, Arkham City en Arkham Knight. De studio heeft ook de korte Arkham VR game ontwikkeld voor Playstation VR.

Kijk jij uit naar de aanstaande DC Comics game van Rocksteady Studios? Heb jij je kostelijk vermaakt met hun Batman games en hoop je op een soortgelijke ervaring? Of mag het toch net ietsje anders deze keer?