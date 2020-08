Zijn microtransacties een selling point?

De USP, of de Unique Selling Point, is een strategie om jouw game in dit geval beter te highlighten. Een selling point kan een feature zijn, een kwaliteit van leven verandering of in ieder geval iets dat jouw game uniek maakt en over de toonbank laat rollen. Hoe zit dat met microtransacties?

Je ziet ze overal: unieke skins, versnellingen, betere wapens. Allemaal digitale content die je kan aanschaffen met echt geld. Er zijn hier meerdere discussies over gaande, zijnde over kinderen die de creditcard van de ouders misbruiken en meer. Maar, dat is geen discussie die ik vandaag wil bespreken. Wel begin ik mij steeds meer af te vragen of microtransacties zo’n USP aan het worden zijn en of we dit wel willen? Misschien ben ik hier laat bij hoor, begrijp me niet verkeerd. Toch kreeg ik gister tijdens het kijken van de Godfall gameplay onthulling een soort klap voor de kaak.

State of Play

in die stream werd namelijk aangekaart dat Godfall’s skins, wapens en meer alleen te krijgen zijn door middel van gameplay. Er werd zelfs expliciet gezegd dat de game geen microtransacties zal krijgen, alsof het een verkooppunt is. Crash 4 deed dit ook, het showcasen van skins met de duidelijke boodschap: geen microtransacties! Maar, waarom zijn we op het punt dat dit een legitiem verkoopargument is geworden? Is het begonnen bij de battle passes? Begrijp me niet verkeerd, ik vind het erg tof dat games als Crash 4 en Godfall geen gebruik maken van deze gierige praktijken, maar toch vraag ik me af waarom games als Assassin’s Creed: Odyssey dit dan alsnog krijgen.

Free-to-play?

Free-to-play games als Apex Legends, Fortnite en Warzone maken allen gebruik van een battle pass. Zelfs Rainbow Six Siege doet dit tegenwoordig. Als een game gratis is, heb ik hier minder problemen mee. Ook het hebben van microtransacties is naar mijn mening voor dit soort games niet zo’n grote issue. Want, gratis games moeten ook een verdienmodel hebben. Het probleem bij dit soort games ligt hem vaak in de prijzen van dit soort skins, waar Valorant de kroon spant. Maar goed, bij free-to-play games voor mij dus niet zo’n probleem, zolang er ook gratis skins zijn om vrij te spelen. Maar hoe gaat een game als Assassin’s Creed: Odyssey zichzelf verantwoorden voor dit soort taferelen?

Op zichzelf maakt het hebben van microtransacties pas echt een probleem als het effect heeft op gameplay. Cosmetics zijn puur voor je stijl, hier zit ook een onderliggend probleem, maar daar kom ik nog op terug. In het MMO genre is pay-to-win iets dat vaker voorbij komt. Dit is waar je betere gear kan kopen, versnellingen of iets kan bereiken wat gratis spelers niet kunnen bereiken. Dit probleem speelt zich al jaren af in de MMO en ook de RPG community op zichzelf. Maar, het leek er voor een lange tijd op dat grote studio’s gieriger en gieriger werden door dit soort bestaande praktijken. Het probleem bij het cosmetische, is dat het andere studio’s de opening geeft om meer van dit soort praktijken te gebruiken. Als iedere studio ermee weg komt, waarom wij niet? Toch lijkt er bij een aantal studio’s een shift te zijn, of soms een aanduiding, dat microtransacties geen USP moeten en kunnen zijn. Als jij spelers full-price vraagt voor een game, waarom zouden ze dan moeten betalen voor skins die ze ook vrij kunnen spelen? Ik persoonlijk ben blij dat meer studio’s omslaan of aanduiden dat dit niet altijd oke is.

Ik vind niet dat het niet hebben van microtransacties een verkoopargument hoort te zijn. Helaas is de industrie zo ver gekomen dat dit wel moet. Als microtransacties goed behandeld worden en fair zijn voor de spelers zonder pay-to-win elementen en astronomische prijzen, dan is het probleem in ieder geval al minder groot. Helaas laten veel studio’s zich hier erg in gaan en je merkt dat de gamers het steeds belachelijker beginnen te vinden. Waar trekken studio’s de grens? Ik vraag het me af.. En jij?

Laat of hier, of op Facebook ons jouw mening weten! Moeten microtransacties beregeld worden, of juist helemaal weg? Hebben free-to-play games een pas, of moet het ook hier minder gek? Let me know!