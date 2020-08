GTA Online komt met de Los Santos Summer Special!

GTA Online komt met een zomers event, de Los Santos Summer Special. Een tof event om weer eens in de online versie van Grand Theft Auto te stappen voor wilde avonturen. De Summer Special brengt een tal van nieuwe voertuigen, missies en andere leuke dingen met zich mee!

Zo zijn er wel zes nieuwe Co-op missies die je kan doen met andere online spelers of je eigen club. Wanneer je meedoet aan deze events krijg je ook nog eens dubbel de rewards! Dat is helemaal een leuke deal natuurlijk. Deze Co-op missies doe je voor Captain Brendan Darcy die zijn leven laat zien in GTA Online. Wanneer je beschikt over een Galaxy Superyacht kan je zelf deze missies beginnen, anders kan je ze joinen wanneer de spelers zoeken voor meer mankracht. Wanneer je alle zes de missies hebt volbracht krijg je een prachtige nieuwe outfit, spelen dus!

Ook brengt de GTA Online Los Santos Summer Special nieuwe voertuigen naar het spel. Zo kan je de garage weer eens schoonvegen en vullen met nieuw moois. Wanneer je naar de mod shops gaat heb je ook de optie uit nieuwe types van Off-Road banden, nieuwe Street Wheels en nieuwe designs voor de bandjes. De nieuwe wagen zijn onder andere: Benefactor BR8 en Glendale Custom, de Imponte Beater Dukes en bijvoorbeeld de Vapid Peyote Custom. Ik zou ze dus allemaal even checken, misschien zit je droomwagen er nu wel tussen?

Met deze nieuwe wagens kan je racen op wel negen nieuwe Open Wheel Race Tracks. Met een aantal aanpassingen en verbeteringen aan de spelmodus is dit nog toffer om te doen. De makers hebben een aantal features toegevoegd die spelers miste in het spel. Zo kan je nu je banden aanpassen wanneer je een auto in de pitstop zet, super handig! Ook worden spelers die niet spelen of die spookrijden ge-ghost door het spel, zo zien de spelers die wel meespelen hen niet. Speelt een stuk prettiger!

GTA Online krijgt ook nieuwe Business Battles met de Summer Special. Je kan een nieuwe missie op zee doen die goede XP en fortuinen oplevert. Het begint op zee, je moet met je crew een vliegtuig overvallen. Later neemt de opdracht je mee door allemaal fabrieken waar jij je een weg door heen moet vechten en hacken. Genoeg om je weer even echt bezig te houden en dat gat in je hand te voeren met nieuw vers geld. Kan je sneller van die gave auto’s kopen, een win win situatie!

Dit en nog wat meer zit er in de GTA Online Los Santos Summer Special, slinger je console of PC aan en speel mee! Van vakantie in eigen land naar de boef uit hangen in de zonnige stad Los Santos!