Zet je pizza oven aan en maak je klaar voor een heerlijk feest

Wilde je altijd al een pizzaria openen en is het er nooit van gekomen. Nu krijg je je kans met Pizza Simulator.

Pizza Simulator is een unieke combinatie van strategie- en simulatiespellen vermengd met enkele economische elementen. Kruip in de huid van een pizzarestaurantmanager. Begin van onderaf met slechts een paar dollar in je zak en klim uiteindelijk helemaal naar boven terwijl je alle uitdagingen van een pizzabedrijf langs de weg het hoofd moet bieden. Bouw de grootste pizzafranchise ter wereld of ga failliet terwijl je het probeert. Welkom in de wereld van de pizza.

Belangrijkste Kenmerken:

Maak pizza’s: Kies uit meer dan 50 ingrediënten en meng ze met vallen en opstaan ​​om uiteindelijk het perfecte recept te vinden waar al je klanten dol op zullen zijn.

Loop voor op jouw concurrenten: Concurreer met andere spelers door te proberen ze te verslaan met je pizzeria, bezorg snelheid en prijzen, die allemaal op de scoreborden staan.

Laat het restaurant jouw stijl weerspiegelen: Geniet van talloze aanpassingsmogelijkheden waarmee je een echt unieke pizzeria kunt creëren.

Word een marketingmeester: Uiteindelijk is reclame de sleutel tot zakelijk succes. Zo ook in deze game.

Manage de leveringen. Iedereen houdt van hete pizza’s en haat het als er een koude wordt bezorgd. Regel routes en huur extra koeriers in om ervoor te zorgen dat jouw leveringen altijd op tijd zullen zijn.

Maak goed gebruik van jouw managementvaardigheden: Zorg voor jouw financiën. Rekruteer ervaren personeel en ontsla werknemers die niet aan jouw verwachtingen voldoen.

Pizza Simulator is momenteel in ontwikkeling en komt in 2021 naar PlayStation, Xbox, Nintendo Switch en PC.

