Mike Shinoda composeert vandaag nummer voor Gamescom

Mike Shinoda doet al een lange tijd meerdere malen peer week livestreamen op Twitch. Soms toont hij zijn eiland op Animal Crossing of speelt hij een paar potjes van een shooter. Elders doet hij echter muziek composeren, samen met zijn fans en kijkers. Fans hebben ook vaak invloed op zijn uiteindelijke nummers. Zo bracht hij onderstaand nummer ‘Open Door’ uit met een aantal fans die zelfs mochten inzingen voor het refrein! Nu is Mike Shinoda gevraagd om dit met zijn fans wederom te doen, maar dan voor de Opening Night Live op 27 augustus tijdens Gamescom 2020.

Shinoda zal dit nummer vandaag composeren op zijn Twitch kanaal. Dit zal vanaf 7 uur vanavond beginnen. Wil jij dus zien hoe Mike Shinoda het officiële nummer voor de Opening Light Live van Gamescom 2020 schrijft? Check dit dan zeker op zijn kanaal!

Just Announced: @mikeshinoda is writing the theme for this year’s @gamescom: Opening Night Live, the finale to #SummerGameFest Tune in tomorrow on Twitch at 10 AM PT to watch him write it with your help! https://t.co/RE2egDZhfg pic.twitter.com/JE4LjRwc2i

— Summer Game Fest (@summergamefest) August 11, 2020