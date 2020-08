Halo Infinite uitgesteld naar 2021

Microsoft en 343 Industries maken met pijn in hun hart een erg moeilijke beslissing. Ze besluiten om Halo Infinite, de kaskraker van de nieuwe generatie Xbox indefiniet uit te stellen. De game verschijnt niet meer gelijktijdig met de volgende generatie Xbox console in november.

Vorige maand toonde Microsoft eindelijk haar ballen tijdens de Xbox Games Showcase. Verschillende games kwamen voorbij maar de grootste was toch wel Halo Infinite. De open-wereld game in het Halo universum kreeg het meeste schermtijd en voor het eerst konden we zien hoe de gameplay in zijn werk zou gaan. Fans waren niet heel erg tevreden met het resultaat. De game zag er niet next-gen waardig uit en al snel verschenen er vergelijkingen op internet tussen Halo Infinite en andere open-wereld games of zelfs games uit het Xbox 360 tijdperk.

Microsoft en 343 Industries maakte al snel bekend dat de game nog niet af is. Het duurt nog een paar maanden tot de lancering van de game en er gaat nog van alles veranderen tot die tijd. Zelfs na de lancering van de game wordt deze nog verder ontwikkeld. Zo stond Raytracing ondersteuning gepland voor implementatie pas na de release van de game.

Halo Infinite Development Update pic.twitter.com/TFZvXhRN9f — Halo (@Halo) August 11, 2020

Dinsdag 11 augustus verschijnt er een statement op social media over het uitstel van de game. Halo Infinite verschijnt niet meer dit jaar en komt dus niet gelijktijdig uit met de Xbox Series X. Zo ver als het op dit moment bekend is betekent dit dat de Xbox Series X geen nieuwe lanceertitel heeft. Tientallen bestaande Xbox titels worden wel geoptimaliseerd voor de Xbox Series X. Gelijktijdig met dit treurige nieuws bevestigd Microsoft dat de Xbox Series X in november wordt uitgebracht met een catalogus van duizenden games beschikbaar uit vier generaties.

Wat betekent deze moeilijke keuze voor de lancering van de Xbox Series X?