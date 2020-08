Dog Duty krijgt release datum

Maak je klaar om enkele octopussen te vernietigen in de klassieke stijl van de Real Time Tactics games uit de jaren 80 en 90.

Spelers kunnen binnenkort vechten tegen de kwaadaardige octopus commandant en zijn leger in Dog Duty. De met octopus geteisterde Real Time Tactics game zal op 17 september 2020 volledig worden uitgebracht op de Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch en Steam.

Bestuur een team van drie personages en richt grote schade aan, vernietig installaties en vecht tegen het exotische en kwaadaardige Octo-Army in een open wereld.

Een nostalgisch gevoel uit de jaren 80 en 90

Dog Duty is geïnspireerd door klassieke games en tv-series zoals Commandos en G.I. Joe. Gemaakt op basis van de nostalgische herinneringen van ontwikkelaar Zanardi & Liza, speelden klassieke schurken zoals Mojo Jojo van The Powerpuff Girls en Dr. Eggman van Sonic the Hedgehog een grote rol in de ontwikkeling van het kwaadaardige octopusleger. Het is de manier waarop deze schurken zichzelf beschouwen als de grootste levende wezens. Dezelfde kenmerken zijn van toepassing op de octo-bazen waar spelers tegen moeten vechten in Dog Duty.

De octopussen lenen zich goed voor krachtige en unieke wezens die een gezonde dosis humor en chaos brengen, net als de schurken uit klassieke jaren 80 en 90 series. De retro graphics, vrolijke muziek en de snelle Real Time Tactics stijl van het spel zorgen voor een uniek old school gevoel dat jong en oud zal aanspreken.

