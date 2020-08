The Witcher seizoen 2 productie weer begonnen, gaat goed

Iedereen was in de ban van The Witcher seizoen 1. Deze adaptatie op de boeken in de stijl van de game was erg tof om te zien. De serie zal het succes voortzetten in seizoen 2, dat sneller komt dan we hopen.

Dat The Witcher in 2021 verder zal gaan is al een tijdje geen geheim meer. De productie is middels weer gestart, dus een delay lijkt niet van toepassing. Ook lijkt het erop dat de productie voor op schema ligt. De productie zou namelijk pas op 17 augustus beginnen, maar lijkt na een Tweet al vanaf 5 augustus van start te zijn gegaan.

Regisseur Stephen Surjik liet op Twitter namelijk weten dat hij 5 augustus alweer op de set aanwezig was. Hij deelde ook een foto van zichzelf met showrunner Lauren S. Hissrich. Je ziet ook hoe de set omgaat met de corona maatregelen. Ze convergeren met elkaar op gepaste afstand en met beschermende schermen.

First day back after mid spring lock down on Witcher S2. Learning to social distance with my show runner /Exec producer, Lauren Schmidt Hissrich. She can conjure narrative and character with a muscular control like the great Houdini. ⁦@LHissrich⁩ pic.twitter.com/HVHpuDPSd1 — Stephen D Surjik (@SSurjik) August 5, 2020

We’re are back in. Cautiously and our crew are critically carefully wearing full PPE and respect social distance. https://t.co/mgUMiAEzl5 — Stephen D Surjik (@SSurjik) August 13, 2020

Een daadwerkelijke datum voor seizoen 2 van The Witcher is er nog niet. Wel zullen we de bekende cast terug gaan zien in 2021. Kijk jij er naar uit? Laat het ons weten in de reacties hier beneden! Er komt ook een spin-off van de show genaamd Blood Origins.