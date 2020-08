Shin Megami Tensei III: Nocturne krijgt Dante als DLC

Atlus heeft bekend gemaakt dat Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster Dante zal featuren van Devil May Cry als onderdeel van de betaalde Maniax Pack DLC

Bekijk hieronder de trailer van de Shin Megami Tensei III Maniax Pack.

Hoewel Dante in de originele versie van Shin Megami Tense III Nocture niet voorkomt, verschijnt hij wel in Maniax versie die alleen in Japan in verschenen.

De remaster zal ook een oud bekend karakter genaamd Raidou Kuzonoha terughalen. Raidou verscheen in Devil Summoner 2. De DLC is vanaf release meteen beschikbaar. Dat is dus 29 oktober in japan voor diegene het nog niet wisten.

Indien je Dante in team wilt hebben zal je de game opnieuw moeten starten in Maniax mode. Vanaf het moment dat Dante is verkregen zal hij alle scenes vervangen van Raidou. Het is nog niet bekend of beide personages tegelijk speelbaar zijn.

Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster zal beschikbaar zijn voor de Playstation 4 en Nintendo Switch. Wij Europeanen kunnen het spel ongeveer verwachten in de zomer van 2021.

Het spel is echter al een tijd geleden uitgekomen op de Playstation 2. Voor de ongeduldige onder ons is het ook mogelijk om de PS2 Maniax editie te spelen in het engels. Hiervoor zijn online verschillende handleidingen te vinden.

De SMT serie vormen de roots van de felbegeerde Persona Serie. Dus beste lezers, vind je Persona geweldig, geef de SMT serie dan zeker een kans. Veel spel elementen zal je terugzien en het hoge niveau van storytelling blijft aanwezig.