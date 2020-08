Nieuwe Gameplay Trailer voor The Walking Dead Onslaught

Survios Inc. en AMC kondigen de release datum van The Walking Dead Onslaught aan met nieuwe Gameplay Trailer.

Survios Inc. en AMC hebben in een gloednieuwe Gameplay Trailer onthuld dat hun aankomende virtual reality actiespel, The Walking Dead Onslaught, op 29 september 2020 uitkomt op PlayStation VR, Oculus Rift, en Steam VR. Na de digitale lancering van de game zullen er ook fysieke PlayStation VR edities uitkomen. De PlayStation 4 versie van The Walking Dead Onslaught zal ook compatibel zijn met de next-gen PlayStation 5. De release van de VR-game is slechts enkele dagen voor de langverwachte finale van seizoen 10.

The Walking Dead Onslaught speelt zich af kort na de Heilandoorlog in Alexandrië dat verwoest is door de gevechten en worstelt met zijn idealen.Spelers kruipen in de huid van Daryl Dixon voor een intense campagnemodus, waarin hij vertelt over een noodlottige ontmoeting met een mysterieuze vreemdeling.

De oneindig herspeelbare Scavenger modus van de game stelt spelers in staat om aan voorraadruns te beginnen als Rick, Daryl, Michonne en Carol. Tijdens deze runs komen ze overweldigende hordes Walkers tegen. Moeten er materialen verzameld worden om hun gemeenschap opnieuw op te bouwen. Kun je iconische wapens uit de show te upgraden en aanpassen en ontgrendel je nieuwe missies.

Survios heeft ook de Deluxe en Survivor Editions aangekondigd voor The Walking Dead Onslaught, evenals pre-order bonussen:

Digital Deluxe Edition: bevat iconisch showwapenpakket: Lucille, Rick’s Mace, The Red Machete en Tyreese’s Hammer, Alexandria Crafting Starter Kit, The Walking Dead Onslaught Mini Soundtrack en Art Book. Bovendien ontvangen aankopen via de PlayStation Store ook een speciaal PS4 thema- en avatarpakket.

Digitale pre-orderbonussen: Exclusieve Sheriff Rick en Hunter Daryl personage skins, Gold Katana en Gold Knuckle Knife wapenskins en een pre-order korting op deelnemende platforms.

Retail Editions: Retail Exclusive Deluxe Editions en een beperkte oplage van Survivor Edition zijn verkrijgbaar in de winkel. De Survivor Edition bevat alle in-game en Deluxe Edition content, een exclusieve SteelBook en 1 van de 5 Collectable Postcards.

