De Tony Hawk’s Pro Skater remake demo voelt als vanouds

4 September is het zover, dan komen de remakes van Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 op de markt. Wij hebben ons afgelopen week in de Warehouse demo gegooid en kunnen je met plezier vertellen: Hij voelt nu al goe-hoed!

Nostalgie is een thema in zowel films als games tegenwoordig. Noem het een tekort aan uniekheid, of noem het brilliant en een trip terug naar toen. Wat je er ook van vind, sommige van deze remasters of remakes zijn barslecht, terwijl andere juist steengoed zijn. Waar zit onze favoriete Tony Honketonk? Nou, de Warehouse demo voor Pro Skater liet ons even spelen met wat nieuwe features en de verfijnde controls. De game was in haar tijd baanbrekend voor veel skaters en het lijkt erop dat de remake veel mensen blij gaat maken.

Tijdloos

De demo is vrij kort. Of nou ja, je kan zolang spelen als je wilt. Maar, je speelt in 1 level en hebt per sessie zo’n 2 minuten de tijd om de hoogste score te zetten. Er zijn geen doelen om te behalen, geen collectibles, gewoon straight-up fun in Warehouse. Vanaf de eerste ramp was het gevoel meteen weer terug. Ondanks dat de learning curve weer even opnieuw beklommen moest worden, want pfoe, het is alweer een tijdje geleden. Tijdens de eerste val viel direct de nieuwe rewind feature op. Het geluidje en de feeling ervan was even wennen, maar de pacing werd hierdoor een stukje fijner, vooral gezien ik maar 2 minuten in de sessie had. De controls voelen als vanouds, toch is de feel van de game ge-update en voelt deze erg fluïde en lekker aan. De code is dan ook aangepast om iets meer van deze tijd te zijn. Het voelt iets realistischer, ondanks dat je 10 tricks op 1 bar uit kan voeren. Ook de movesets lijken uitgebreider, maar hier kan ik me in vergissen.

Het skippen van liedjes door ‘R3’ op mijn controller in te drukken was een goeie quality-of-life verandering. Nu hoef ik eindelijk niet eindeloos in het menu te zoeken naar DAT ene nummer om mijn sessie naar nieuw niveau te tillen. Ook de graphics zijn tof, met lekkere belichting en schaduws. Maar ook de tricks en de skaters zien er gewoon tof uit. Er zullen vast nog veel meer goeie veranderingen zijn, maar de game komt dan ook in minder dan een maand uit!

