PUBG komt met nieuwe updates

Het is weer de hoogste tijd voor nieuwe blitse update nieuwtjes voor PUBG. Van nieuwe spullen voor je loadout tot nieuwe plekjes om te ontdekken in Erangel. Lees je mee, zo ben je compleet voorbereid op je volgende game!

Erangel heeft een kleine toevoeging gehad op de map. Wanneer je uit het vliegtuig dropt weet je dat plekken bij de kust vaak een hotspot kunnen zijn. Niet alleen voor pitte spelers maar ook voor de goede loot, die spelers komen uiteraard daar op af. Zo voegen de makers van PUBG extraatjes toe aan de kustlijn van de map. Wanneer je nu naar de zuidelijke kustlijn kijkt van Erangel kan je nu extra veel havenplaatsen zien. Dit op plekken waar eerst strandjes waren. Ook Sosnovka, het eiland, heeft nu eigen havenplekken. Durf jij het aan om daar te droppen en op verkenning te gaan? De loot is misschien wel heel erg goed..?

Ook is update 8.2 nu live op PUBG. En deze update brengt twee nieuwtjes met zich mee. Zo kan je los met het nieuwste dodelijke wapen, de MG3. Dit wapen brengt verdoemenis naar iedere speler die jouw pad kruist. Met een pittige fire rate van 660 tot 990(!) kogels per minuut regen je lood op de andere spelers. Dit wapen is dus ook onwijs handig tegen voertuigen, het brengt wat meer schade met zich mee. Mocht je ergens een beetje stiekem willen zijn, ga dan rustig prone liggen. Zo klapt de bipod uit en brengt je extra stabiliteit in het gevecht.

Tot slot is de decoy granaat nu ook beschikbaar. Deze zal verschijnen op de map Sanhok in de gewone matches. Wanneer je deze granaat gooit kan het geluid nabootsen van zo goed als alle wapens. Het kan misschien zelf zo zijn dat het ook shells laat vallen wanneer hij afgaat. Zo kan de vijand niet onderscheiden of dit een echte speler is of een vervelende decoy. Dit geeft jou dan weer de tijd om de vijand te overvallen. Probeer dus nieuwe tactieken uit met deze update van PUBG!

Durf jij een nieuwe match aan?