Torchlight 3 krijgt release in het najaar

Perfect World Entertainment en Echtra Games hebben Torchlight 3 aangekondigd.

Torchlight 3 is een vlotte dungeon crawler voor casual en core ARPG fans. Die word dit najaar officieel uitgegeven op Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One en pc. Degenen die de Nintendo Switch versie kopen, krijgen ook een exclusief Red Fairy huisdier.

De volledige release van Torchlight 3 zal alle kenmerkende gameplay mechanica van Torchlight bevatten. Inclusief bevredigende hack- en slash-gevechten, epische loot drops en het geliefde huisdierensysteem dat de harten van ARPG fans veroverde. Dit grootse avontuur zal ook nieuwe functies introduceren, waaronder drie epische acts, volledig aanpasbare forten, unieke Relic subklassen en een uitdagende nieuwe game ervaring die ervoor zorgt dat spelers blijven terugkomen nadat de campagne is voltooid.

The story continues

In Torchlight 3 is het een eeuw geleden sinds de gebeurtenissen van Torchlight 2. Waar de grote helden van weleer The Dark Alchemist versloegen en het hart van de Netherlord in de Clockwork Core verzegelden. De helden brachten vrede in de wereld van Novastraia, maar nu staat het Ember Empire op het punt van instorten omdat het wordt bedreigd door een invasie tegen de Netherim en zijn bondgenoten. Om Novastraia te redden, zullen Torchlight spelers hun verstand moeten verzamelen en de grens moeten trotseren op zoek naar roem, glorie en nieuwe avonturen om de legendes te worden die de wereld nodig heeft.

Bezoek ook de officiële Torchlight 3 website.

