Xbox Series X laat haar strakke User Interface zien

Microsoft gaat voor eenheid zodra de nieuwe Xbox op de markt verschijnt. In een nieuwe video toont Microsoft de user interface van de nieuwe Xbox zien. Maar niet alleen de Xbox Series X krijgt een nieuwe, strakke interface.

Met de lancering van de Xbox Series X lanceert microsoft een gloednieuwe user interface. Nieuw hoofdmenu, nieuwe dashboard, nieuw uiterlijk voor eigenlijk alles. Het is praktischer n strakker en het wordt uitgerold op alle xbox platformen. Dus ook op Xbox One, PC en zelfs smartphone. Op alle apparaten krijg je een soortgelijke ervaring zodat alles direct vertrouwd en bekend aanvoelt, ongeacht waar je op speelt.

Het nieuwe menu is niet alleen strakker, maar ook sneller. Met het opstarten van de Xbox laadt het menu 15% sneller. Zodra je een game afsluit ongeveer één derde sneller dan voorheen. Alle verbeteringen nemen 40% minder werkgeheugen in beslag dan het vorige, of huidige menu.

In de video worden bepaalde nieuwe featurs kort toegelicht. Wil je bijvoorbeeld gameplay opnemen? Zodra je een opname hebt gemaakt wordt deze gameplay automatisch gedeeld met je telefoon. Zo kan je het via telefoon eenvoudig verspreiden via social media of andere kanalen.

Wat Microsoft duidelijk wil maken met deze uniformiteit is dat zij de Xbox Series X niet zien als een nieuw platform. Het is dan wel next-gen, maar er wordt geen onderscheid gemaakt. Zoals je misschien al wist krijgt de nieuwe Xbox van Microsoft het eerste jaar geen echte exclusieve games. Alles wat op Series X verschijnt, is ook speelbaar op Xbox One. Al worden de games natuurlijk wel geoptimaliseerd voor de nieuwe Xbox om de kracht van het apparaat te benutten.

Microsoft ziet de Series X als een uitbreiding van het bestaande Xbox platform. Een gedeelde user interface die beschikbaar is op alle moderne platformen, maakt deze stelling enkel meer waar. Ziet er strak uit, niet?