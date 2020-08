DC kondigt boel films, series en games aan

DC FanDome is tot morgen nog in volle gang met nieuwe aankondigingen, panels en andere nieuwtjes. Wij zetten alles voor jullie op een rijtje in dit artikel! Zo krijgt Rocksteady een nieuwe game, The Flash een nieuw seizoen en The Batman een eerste trailer. Dat en veel meer hier beneden!

Run, Barry, Run! (2021)

Als allereerst dan maar met de deur in huis vallen; in The Flash seizoen 7 lijkt alle hoop verlopen, als er veel drama is binnen Team Flash en er nieuwe en oude gevaren op de loer liggen. Kan Barry dit seizoen weer snel genoeg rennen om alle ellende te stoppen, of is het echt zo hopeloos als de trailer laat beweren? Hoe dan ook, check hem hier beneden!

De Badman (2021)

Robert Pattinson zal zijn acteer-skills aan het werk gaan zetten in The Batman, die in 2021 op het witte doek zal verschijnen. De film is Rated R en zal dus een jongere, atletischere Batman showcasen die sneller en bruter dan ooit is. Trailer inclusief mooie hint naar de Riddler.

Wonder boven wonder (TBA)

Wonder Woman 1984 brengt oude bekenden terug naar de film reeks. Ook is er een supertoffe schurk tegenover onze powervrouw gezet: Cheetah! Dit deel lijkt veelbelovender dan de eerste, die niet overweldigend sterk was voor veel fans. Check ook deze trailer hier beneden.

The Rock is overal (2021)

Dwayne de steen Johnson zal in 2021 de rol van Black Adam op zich nemen. Dit is goed nieuws, want dit bekend personage staat al langer op DC’s lijstje! Check de vroege teaser hier beneden.

Een andere take op (TBA)

James Gunn gaat het op zijn manier doen en zal de Suicide Squad een uitbreiding gaan geven, evenals een alternatiever en misschien wel veel toffer verhaal. Het lijkt erop dat DC naar de fans luistert in de trailer hier beneden!

Maar, er is meer (2022)

Het duurt nog even, maar Rocksteady zal in 2021 een Suicide Squad game uit gaan brengen. Is Superman dan echt he-le-maal van het padje af? Is Quinn gekker dan ooit? Mist Deadshot ooit een kogel? Find out in the next episode of… ehm, verkeerde franchise. Check de trailer voor Kill The Justice League hier beneden!

MOAR GAMES!!! (2021)

Batman is deaud en dat roept voor wraak. de Gotham Knights komen samen. Speel als Batgirl, Robin, Nightwing of Red Hood in deze nieuwe game. Er zijn twee trailers, want eentje laat hele toffe gameplay zien, waar de ander zich focust op de verhaallijn, check het hier:

Waar kijk jij het meest naar uit? Laat het ons weten in de comments of op Facebook! DC is in ieder geval goed bezig!