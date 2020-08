Hitman 3 gaat Knives Out in nieuwe trailer

Hitman 3 zal namelijk naar Thornbridge gaan voor de zogenoemde ‘Thornbridge Mystery‘. Dit lijkt op een gevalletje Cluedo of Knives Out, waar je een mysterieuze “zelfmoord” zal gaan oplossen. Dit lijkt ook meteen een toffe verandering op zowel de setting als gameplay die wij van Hitman games gewend zijn. Dit zal de tweede missie voor dit deel gaan zijn, waar Agent naar Thornbridge Manor zal reizen.

HITMAN 3’s second mission location takes you to a historical part of England known for its grassy meadows, rocky hilltops, winding rivers and dense wetlands. Dartmoor also has a reputation for myths, legends and mysteries – and Thornbridge Manor lives up to that!

The Thornbridge Mystery trailer focuses on just one of the Mission Stories available to players in Dartmoor. Besides playing detective and piecing the mystery together, you’ll have full freedom to explore and create your own plans. Today, we’re focusing on the ‘murder mystery’ element of the mission because it’s unique and something we’ve always thought about doing ‘one day’.

We’ve even talked about HITMAN games as a ‘reverse murder mystery’ in the past. Typically, a murder mystery tasks you with figuring out how someone has died, whereas in Hitman, you need to figure out how to kill someone. In HITMAN 3’s Dartmoor location, those worlds collide as you can take on the role of detective to solve a murder and eliminate your target. Two birds, one disguise. – IO Interactive