Review: Total War Saga: Troy

Total War games zijn praktisch net zo oud als hun genre Real Time Strategy. Vorig jaar kregen we een vrij uitgebreide versie met Total War: Three Kingdoms. Na z’on uitgebreide versie vond Creative Assembly dat het tijd werd om weer terug naar de basics te gaan en de game weer wat eenvoudiger te maken. Total War Saga: Troy is ten opzichte van de vorige game een stuk simpeler om te spelen. Maar is dit ten goede van de serie of hebben ze hier een fout meegemaakt?

Op die vraag kunnen we snel een antwoord geven: Nee. Total War Saga: Troy is simpel weg weer een prima deel in de serie. Het is eigenlijk wel weer fijn om terug naar de basics te gaan in een Total War game. Nu zal je denken, raak je dan niet snel verveeld nu het allemaal wat eenvoudiger is gemaakt? Niet echt. Creative Assembly heeft de nadruk wat meer gelegd op de real time battles die je kan voeren in de game. Met Troy gaan we terug naar de brons tijd.

Iedereen kent het verhaal van Achilles en Troy waar deze game om draait. In de game kan je kiezen voor één van de bekende leiders van die tijd. Hector, Paris, Achilles en Agamemnon zijn een aantal van die leiders die je kan kiezen. Elke leider heeft zo zijn eigen specialiteiten die invloed hebben op je empire. Daarnaast hebben deze leiders ook unieke vaardigheden die ze kunnen gebruiken in de gevechten om steden en macht.

Total War Saga: Troy vol met voetsoldaten

Waar Total War Saga: Troy zich direct mee onderscheid is het gebrek aan paarden in de real time gevechten. In de brons tijd was het nog niet normaal dat je leger bestond uit soldaten en cavalerie. Hierdoor zul je nieuwe strategieën moeten bedenken. Je hebt immers nu geen snelle flank troepen waarmee je snel om je vijanden heen kan draaien. De oude grieken waren vooral fan van de speer en schild troepen. Deze zijn in overvloed maar ieder groep heeft zo zijn eigen specialiteit. Troepen met lichtere bepantsering zijn sneller waardoor je met hun wel weer een mogelijkheid heb om een flank te maken. Troepen met zware bepantsering vormen een goede frontline om je boogschutters of speerwerpers te beschermen.

Maar toch kan je in bepaalde gebieden op de map speciale troepen verzamelen. Hier vind je alsnog een paar cavalerie troepen in de vorm van paardrijders en paard met wagen troepen. Ook zijn er een aantal mythische troepen te vinden in Total War Saga: Troy. Zo kan je een Minotaur of Giants vinden om op te nemen in je leger. Echter zijn deze troepen zeldzaam en zul je flink moeten uitbreiden om deze troepen op te nemen in je leger.

De kracht in de gevechten ligt in Total War Saga: Troy ligt voornamelijk bij je troepen die van een afstand kunnen schieten. Boogschutters, speerwerpers en steenslingers in je leger kunnen met de juiste bescherming ervoor vrij snel korte metten maken met het leger van de vijand. Je vijand zal ook beter zijn best doen om zijn afstand troepen te beschermen. Simpelweg erom heen draaien en in de rug aanvallen is niet zo makkelijk meer. Zeker in grote steden kunnen troepen die op afstand schieten het verschil maken tussen winst of verlies.

Rijk management net interessant genoeg

Je Rijk management heeft ook een vereenvoudiging gezien. Minder gebouwen en minder resources die je nodig hebt om je legers en Rijk te besturen. Voedsel, brons, steen, hout en goud zijn de resources die je kan verzamelen en nodig hebt om je Rijk uit te breiden. Ook kan je met deze resources onderhandelen met omliggende naties. Voedsel en brons heb je vooral nodig om je legers uit te breiden. Steen, hout en goud heb je dan weer nodig om je steden te laten groeien. Diplomatiek is ook wat simpeler gemaakt waarbij je kan onderhandelen om verdragen en resources. Naties om je heen zullen voornamelijk geïnteresseerd zijn in je resources en je wordt dood gegooid met dat soort onderhandelingen in Total War Saga: Troy.

Geloof speelt een rol in bonussen voor je Rijk. Tempels kunnen er gebouwd worden en je kan offers brengen aan de Griekse Goden. Hiermee kan je bonussen krijgen voor je gevechten, groei van het volk of om meer resources binnen te krijgen. Je leider heeft ook zijn eigen menu waarin je kan zien hoe hij zich voelt. Zijn gemoedstoestand beïnvloed je legers of je volk. Neem Achilles, hem kan je tevreden houden door met hem te vechten of duels met andere leiders aan te gaan. Kortom er is net genoeg te doen in je Rijks management om niet verveeld te raken.

Verdict

Total War Saga: Troy is een wederom een geslaagde nieuwe game in de Total War series. Eenvoud is in dit geval een goede keuze van Creative Assembly. Ondanks dat ze alles wat makkelijker hebben gemaakt, biedt de game genoeg uitdaging om je Rijk te besturen. De gevechten vragen nu een andere aanpak dan dat we gewend zijn van de andere Total War games. Ook je management biedt genoeg om niet verveeld te raken. Nadruk van deze game ligt voornamelijk op de real time gevechten. Door het gebrek aan cavalerie moet je je strategieën opnieuw bedenken om de gevechten te winnen. Gebruik maken van het landschap speelt nu nog meer in je voordeel. Het is niet de beste game uit de serie maar zeker één die de moeite waard is om te spelen.