Fnatic en G2 Esports terug in vorm in de LEC

De eerste ronde van de play-offs in de LEC is gespeeld. Wat een lange weekend vol met spannende games had kunnen zijn, bleek het een vrij snelle weekend met snelle games te zijn. En we zagen weer dat er een hoop verschil zit tussen teams wanneer het om een best of 1 gaat of een best of 5. De games die gespeeld werden afgelopen weekend waren: Schalke04 tegen SK Gaming, G2 Esports tegen MAD Lions en Rogue tegen Fnatic.

De eerste ronde in de play-offs van de LEC summer split werd geopend door Schalke 04 tegen SK Gaming. Dit was de game in de loser’s bracket en bij verlies zou dat betekenen einde play-offs. Schalke 04 won de laatste zeven games in de reguliere split en verkeerd in bloedvorm. Deze vorm ging naadloos over naar de play-offs. Schalke 04 maakte korte metten met SK Gaming. Crownshot de ADC van SK Gaming kon het Schalke 04 zo nu en dan lastig maken, maar hij was niet sterk genoeg om zijn team een winst te geven. Schalke 04 won met 3-0. Daarna was het tijd voor de games in de winner’s bracket. Verlies hier betekent niet gelijk een uitschakeling maar met Schalke 04 in de loser’s bracket, wil je die eigenlijk ontwijken.

G2 Esports en MAD Lions was de enige game waarin het dit weekend geen 3-0 werd in de LEC play-offs. Desondanks was G2 Esports veel sterker dan MAD Lions. De eerste twee games werden vrij snel en simpel gewonnen door G2 Esports. In de derde game leek het erop of G2 Esports wat gas terug nam en dat werd gelijk bestraft. De vierde game nam G2 Esports weer gas en werd de serie gewonnen met 3-1. Fnatic tegen Rogue leek een gewonnen zaak te zijn voor Rogue. Maar de play-offs buff voor Fnatic was te sterk. Fnatic won op met een vrij simpele 3-0 van Rogue. G2 Esports en Fnatic nemen het nu tegen elkaar op in de winner’s bracket. Schalke 04 neemt het nu op tegen MAD Lions in de loser’s bracket. Winnaar van die game neemt het vervolgens op tegen Rogue.